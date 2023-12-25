В Бурятии выбрали лучших глав поселений

Также награждены лучшие муниципальные служащие
22 декабря в правительстве Бурятии подвели итоги республиканских конкурсов «Лучший муниципальный служащий» и «Лучший глава городского, сельского поселения». Победители и призёры определены по нескольким номинациям: в муниципальных районах (городских округах) и сельских поселениях. Лучших муниципальных служащих наградил глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Хочу всем искренне сказать «спасибо» за работу. Работа у вас непростая, сложная. Мы с вами боролись с ковидом, неопределённостью в экономике, сейчас у нас вопрос со спецоперацией. Давайте и дальше работать слаженно, вместе справляться со всеми трудностями и вызовами, поддерживать семьи, у которых близкие на СВО. Уверен, что у нас впереди светлое будущее, - поблагодарил Алексей Цыденов.
Как сообщает пресс-служба правительства РБ, медалью «За заслуги перед Республикой Бурятией» награждён глава Прибайкальского района Сергей Семенов.
В номинации «Лучший муниципальный служащий в муниципальном районе (городском округе)» награждены:
- Дипломом 1 степени - Имидеев Вадим Иванович, председатель Проектно-аналитического комитета Администрации города Улан-Удэ;
- Дипломом 2 степени - Скоробогатова Ирина Вячеславовна, заместитель руководителя администрации МО городское поселение «Город Закаменск»;
- Дипломом 2 степени - Пестерева Евгения Валерьевна, главный специалист экономического отдела администрации МО «Кяхтинский район»;
- Дипломом 3 степени - Алексеева Елена Анатольевна, главный специалист администрации МО «Джидинский район»;
- Дипломом 3 степени - Дулмаева Номина Дугарсуруновна, заместитель начальника Управления - начальник финансового отдела администрации МО «Иволгинский район»;
- Дипломом 3 степени - Сордонов Борис Иннокентьевич, консультант отдела аналитики и проектного управления Проектно-аналитического комитета Администрации г. Улан-Удэ.
В номинации «Лучший муниципальный служащий в поселении» награждены:
- Батуева Туяна Чимитовна, специалист администрации МО СП «Дутулурское» Закаменского района, Дипломом 1 степени;
- Емельянова Надежда Анатольевна, ведущий специалист администрации МО СП «Куйтунское» Тарбагатайского района, Дипломом 2 степени;
- Цырендоржиева Сэсэгма Дармаевна специалист администрации МО СП «Иройское» Селенгинского района, Дипломом 2 степени;
- Богидаева Светлана Петровна, специалист администрации МО СП «Дунда-Киретское» Бичурского района. Дипломом 3 степени;
- Матренинская Наталья Петровна, специалист администрации МО СП «Усть-Кяхтинский» Кяхтинского района, Дипломом 3 степени;
- Данзанова Цыпилма Васильевна, ведущий специалист администрации МО СП «Ичетуйское» Джидинского района, Дипломом 3 степени.
Также подведены итоги республиканского конкурса «Лучший глава городского, сельского поселения». Ими стали:
- Жигжитов Белигто Дамбиевич, глава муниципального образования сельское поселение «Среднехарлунское» Бичурского района. Награждён дипломом 1 степени;
- Сониев Леонид Сахилович, глава муниципального образования сельское поселение «Корсаковское» Кабанского района. Награждён дипломом 2 степени;
- Николаев Пётр Ермилович, глава муниципального образования сельское поселение «Куйтунское» Тарбагатайского района. Награждён дипломом 3 степени.
В Бурятии выбрали лучших глав поселений
Власть, Фото:
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