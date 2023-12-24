Глава Бурятии потребовал разобраться с худшими районными управлениями образования

Проблему озвучили на итоговом совете по образованию республики
Серьёзные проблемы выявили в деятельности нескольких районных управлений образования в Бурятии. Их озвучили на итоговом совете по образованию республики, который прошёл 21 декабря, сообщили в пресс-службе правительства.
Резкой критике подверглись результаты работы управлений образования Муйского района и города Северобайкальск, особого внимания также требуют Тарбагатайский и Иволгинский районы.
- Валерий Анатольевич, в адресном порядке выезжайте и разбирайтесь, – дал поручение глава республики Алексей Цыденов министру образования Валерию Позднякову.
На совете доложили, что в Северобайкальске уже сменили начальника управления образования. В Муйском районе в зоне риска находятся 60% школ и 90% учащихся, внимания также требуют Тарбагатайский и Иволгинский районы, где в зоне риска находятся 53 и 44% учащихся соответственно. Эти данные отражены в единой федеральной системе оценки качества общего образования. Система обработала большой массив данных 2021 и 2022 годов, в основе которого лежат базовый уровень знаний по русскому языку и математике, итоги всероссийских проверочных работ, основного и единого государственных экзаменов.
«Не должно быть шаблонных решений»
Открывая официальную часть совета, глава Бурятии назвал один из важнейших приоритетов системы образования – внимательную работу с детьми участников СВО.
- Система образования всегда справлялась с определенными вызовами. Сегодня очередной вызов – специальная военная операция. В связи с этим должно быть повышенное внимание к детям участников специальной военной операции. Хотел бы обратить внимание именно на этот вопрос. Работу с детьми участников СВО я бы поставил в один из приоритетов всей системы образования республики. В этом вопросе для учителей и воспитателей нет шаблонных решений, главное, неравнодушие, - подчеркнул Алексей Цыденов.
Нужно более 600 педагогов
Министр образования и науки Валерий Поздняков сообщил, что сегодня в школах и детсадах Бурятии насчитывается 13 172 педагогических работника. Потребность в учителях и воспитателях на 1 сентября 2023 года в республике составила 678 вакансий.
Ранее в республики увеличили количество целевых мест в педагогических вузах и ссузах. Также в 2022 года Улан-Удэ был создан сетевой мегакласс на базе школы № 26. Предполагается, что все выпускники этого класса станут студентами педвузов.
В республике подготовкой учителей и воспитателей занимаются пединститут Бурятского госуниверситета, республиканский педагогический колледж и республиканский многоуровневый колледж.
Хорошие показатели «поступление – выпуск – трудоустройство по специальности» имеет республиканский педколледж, где и проводился совет по образованию.
Перед началом совета Алексей Цыденов прошёлся по аудиториям, пообщался с учащимися направлений «Изобразительное искусство и черчение», «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование», «Музыкальное образование», «Физическая культура» и «Педагогика дополнительного образования». В педколледже обучается 61 студент из Монголии, при общении с главой республики иностранные учащиеся показали неплохое знание русского языка.
Глава Бурятии потребовал разобраться с худшими районными управлениями образования
Власть, Фото:
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