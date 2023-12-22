В Бурятии рассказали о результатах работы НОЦ «Байкал»

В республике прошёл совет по науке и инновациям
20 декабря в Бурятии состоялось заседание совета по науке и инновациям при главе республики. Участие принимали представители министерства образования и науки РБ, высших учебных заведений региона и другие сотрудники научной сферы. В ходе заседания были рассмотрены 3 вопроса.
Первый был посвящён реализации проектов в рамках деятельности межрегионального научно-образовательного центра «Байкал»». По этому вопросу, в режиме видеоконференцсвязи, выступил Евгений Семёнов, директор фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области. Он рассказал об основных результатах деятельности за 2023 год.
- Я хотел бы отметить очень позитивное событие, в этом году по сравнению с прошлым, участники НОЦ «Байкал» со стороны Республики Бурятия проявили большую активность и большинство заявок было поддержано. Хочется отметить, Бурятский государственный университет и Бурятскую сельскохозяйственную академию, заявки, которых были поддержаны, контракты заключены и в часть организаций оборудование уже поставлено, - заявил Евгений Семёнов.
Итоги работы за 2023 год высших учебных заведений Бурятии представили Дмитрий Шалбуев, проректор по науке и инновациям Восточно-Сибирского университета технологий и управления, Бэликто Цыбиков, ректор Бурятской сельскохозяйственной академии, и Виктория Номогоева, проректор по научно-исследовательской работе Бурятского государственного университета.
Так, Бурятская сельскохозяйственная академия реализует 3 проекта в рамках МНОЦ «Байкал»:
- «Создание производственного комплекса по переработке технической конопли полного цикла»;
- «Создание лаборатории по микроклональному размножению картофеля отечественных сортов»;
- «Создание новых заводских линий крупного рогатого скота и овец бурятской грубошёрстной породы с целью увеличения мясной продуктивности».
Восточно-Сибирский университет технологий и управления в этом году вёл работу по 2 направлениям:
- Разработке технологии производства композиционных материалов с использованием золошлаковых отходов Республики Бурятия и их применение в гражданском и дорожном строительстве;
- Конструирование микроэкологических средств с учётом возрастных категорий населения для профилактики и лечения метаболических заболеваний. Работы по данному проекту уже завершены, результаты были переданы в научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека г. Иркутск для дальнейшей работы.
Бурятский государственный университет представил результаты работы лаборатории химии природных систем. Сотрудниками были разработаны лекарственные средства на основе растений флоры Бурятии и Монголии. По результатам исследований были поданы 2 заявки на регистрацию прав интеллектуальной собственности.
Глава республики Алексей Цыденов дал поручения профильным министерствам более детально изучить цели и этапы реализации представленных проектов и оказать помощь в практических испытаниях научных разработок.
Ещё один вопрос был посвящён результатам работы регионального представителя федерального фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и планах развития. С докладами выступили министр промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия Виктор Винокурцев и региональный представитель фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Олег Очиров.
Они рассказали о проведённых региональным представительством комплексах мероприятий для популяризации программ фонда содействия, а также вовлечения молодёжи в инновационную деятельность. В организации также принимают участие совет молодых учёных Бурятии при поддержке министерства спорта и молодёжной политики и министерства промышленности, торговли и инвестиций.
Заседание завершилось утверждением плана работы совета по науке и инновациям на 2024 год, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В Бурятии рассказали о результатах работы НОЦ «Байкал»
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