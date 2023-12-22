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В Монголии будут развивать зимний туризм

В Монголии будут развивать зимний туризм
Власть,  Фото:Баир Мохосоев
Мероприятия плана реализуют с 1 января по 1 мая 2024 года

Властями Монголии подготовлен план по развитию зимнего туризма, увеличению турпотока и мотивации туристов возвращаться в страну ещё раз. Для этого будут реализованы проекты, в которых задействованы местные жители. Подготовка плана связана с объявлением 2023-2025 годов «Годами посещения Монголии».

20 декабря на заседании кабинета министров членам правительства, главам администраций аймаков, мэру Улан-Батора и руководителям соответствующих государственных организаций было поручено уделить внимание на мероприятия, которые включены в план и будут реализованы с 1 января по 1 мая 2024 года.

Так, в целях привлечения туристов в зимнее время, увеличения турпотока, снижения сезонности и развития зимнего туризма национальный авиаперевозчик Монголии компания МИАТ будет предоставлять скидку и сотрудничать с туроператорами. В рамках поддержки внутреннего туризма гостиницы, турбазы и санатории также могут снизить плату и регулярно организовывать соревнования по зимним видам спорта.

Кроме этого, план по развитию зимнего туризма включит в себя подготовку туристического маршрута вокруг границы; проведения национальных спортивных соревнований, таких как игра в кости на льду, стрельба из лука; организация праздников «Мунгулуг шашуурга», «Хух сувд», «Фестиваль орла», «Фестиваль верблюдоводов», «Верблюжье поло», «Праздник северного оленя», Цагаан сар или Новый год по Лунному календарю. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Монголия туризм

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