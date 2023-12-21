Глава муниципалитета получил прокурорское представление
После вмешательства Гусиноозёрской межрайонной прокуратуры ресурсоснабжающей организации выплатили долги за потреблённые коммунальные услуги.
- Администрация сельского поселения «Ноехонское» в течение четырёх месяцев не оплачивала ресурсоснабжающей организации за оказанные услуги по теплоснабжению. В результате образовалась задолженность более 430 тысяч рублей, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Межрайонный прокурор внёс главе муниципалитета представление. После этого задолженность перед коммунальным предприятием погасили.
В Бурятии администрация села не платила вовремя коммунальщикам
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