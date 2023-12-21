21 декабря

20 декабря

Популярное

В Бурятии администрация села не платила вовремя коммунальщикам

В Бурятии администрация села не платила вовремя коммунальщикам
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Глава муниципалитета получил прокурорское представление

После вмешательства Гусиноозёрской межрайонной прокуратуры ресурсоснабжающей организации выплатили долги за потреблённые коммунальные услуги.

- Администрация сельского поселения «Ноехонское» в течение четырёх месяцев не оплачивала ресурсоснабжающей организации за оказанные услуги по теплоснабжению. В результате образовалась задолженность более 430 тысяч рублей, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Межрайонный прокурор внёс главе муниципалитета представление. После этого задолженность перед коммунальным предприятием погасили. 
прокуратура долги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии администрация села не платила вовремя коммунальщикам
В Бурятии администрация села не платила вовремя коммунальщикам
Власть, 21.12.2023
Глава муниципалитета получил прокурорское представление
Глава Бурятии стал членом профсоюза
Глава Бурятии стал членом профсоюза
Власть, 20.12.2023

И обсудил с профорганизациями их проблемы

Горсовет Улан-Удэ внесёт изменения в генплан города
Горсовет Улан-Удэ внесёт изменения в генплан города
Власть, 19.12.2023
На одном из участков депутаты выступили против строительства высотки
Центризбирком принял документы по выдвижению Владимира Путина
Центризбирком принял документы по выдвижению Владимира Путина
Власть, 19.12.2023
Действующий президент стал первым официальным кандидатом на мартовских выборах
Путин: «Авторитет «Единой России» основан на её патриотической позиции»
Путин: «Авторитет «Единой России» основан на её патриотической позиции»
Власть, 19.12.2023
Президент выразил благодарность за последовательную и надёжную поддержку
Мэр Улан-Удэ: «Большого слона есть нужно по частям»
Мэр Улан-Удэ: «Большого слона есть нужно по частям»
Власть, 18.12.2023
«Байкал-Daily» продолжает беседы с мэром города Игорем Шутенковым. На этот раз большой разговор о городском транспорте, большой перестройке центра города и строительстве колонии
Депутаты горсовета Улан-Удэ приняли участие в Кубке по практической стрельбе
Депутаты горсовета Улан-Удэ приняли участие в Кубке по практической стрельбе
Власть, 16.12.2023
Соревнования прошли в региональном центре единоборств «Патриот»
Путин на прямой линии: «Буряты не отступают, я помню»
Путин на прямой линии: «Буряты не отступают, я помню»
Власть, 16.12.2023
В минувший четверг президент России Владимир Путин провёл очередную прямую линию с народом. На ней президент вновь особо выделил Бурятию и её жителей: «Давайте, Бурятия! Буряты не отступают, я помню». Также республика получила заверение в поддержке её проектов. На этот раз - строительства нового корпуса для единственного в России центра Восточной медицины
В Иркутской области индексируют оклады работников госучреждений региона
В Иркутской области индексируют оклады работников госучреждений региона
Власть, 15.12.2023
Он станет больше на 6,6% с 1 января следующего года
И.о. зампреда Забайкалья утратил доверие губернатора
И.о. зампреда Забайкалья утратил доверие губернатора
Власть, 15.12.2023
Игорь Дубровин освобождён от занимаемой должности
«Быть во всеоружии»: Улан-удэнским чиновникам велели работать в праздники
«Быть во всеоружии»: Улан-удэнским чиновникам велели работать в праздники
Власть, 15.12.2023
Столица Бурятии переходит в боевую готовность

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^