В Бурятии администрация села не платила вовремя коммунальщикам

Глава муниципалитета получил прокурорское представление



После вмешательства Гусиноозёрской межрайонной прокуратуры ресурсоснабжающей организации выплатили долги за потреблённые коммунальные услуги.



- Администрация сельского поселения «Ноехонское» в течение четырёх месяцев не оплачивала ресурсоснабжающей организации за оказанные услуги по теплоснабжению. В результате образовалась задолженность более 430 тысяч рублей, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Межрайонный прокурор внёс главе муниципалитета представление. После этого задолженность перед коммунальным предприятием погасили.



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