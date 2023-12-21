Средства направят на поддержку 25 направлений АПК
В этом году правительством Бурятии было выделено более 1 миллиарда рублей на поддержку различных отраслей агропромышленного комплекса (АПК). На следующий год правительство республики направит средства на поддержку по 25 направлениям АПК, что позволит учесть потребности и особенности каждой сельскохозяйственной отрасли.
Одним из приоритетных направлений в следующем году является поддержка начинающих сельхозтоваропроизводителей. Финансирование гранта «Агростартап» было увеличено с 85 миллионов рублей до 114 миллионов рублей.
Также значительные средства были выделены на поддержку мясного скотоводства. В следующем году бюджет на эту отрасль будет увеличен вдвое: с 66 миллионов рублей до 120 миллионов рублей. Кроме этого, можно отметить увеличение финансирования на подготовку проектов на межевание земельных участков и проведение кадастровых работ.
- Будет продолжена поддержка развития овцеводства, племенного животноводства, растениеводства и остальных направлений. Также из федерального бюджета будут профинансированы проекты сельхозпроизводителей по проведению культуртехнических работ на сельхозучастках, - сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства РБ.
В Бурятии увеличен бюджет на сельское хозяйство
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