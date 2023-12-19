19 декабря

18 декабря

Популярное

В Забайкалье возведут музейный комплекс за 3,5 миллиарда рублей

В Забайкалье возведут музейный комплекс за 3,5 миллиарда рублей
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Его построят в 2027 году

Предварительная работа по возведению музейно-исторического комплекса в Чите продолжается. Объявлены торги на право заключения концессионного соглашения. Объект планируют возвести в 2027 году. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона 18 декабря рассказал вице-премьер Буянто Батомункуев.

- Разместили на торги извещение на право заключения концессионного соглашения на музейно-исторический комплекс. На этой неделе мы и по лукодрому выйдем на торги. Все нюансы и вопросы по финансовой модели решены, - заявил Буянто Батомункуев.

Музейно-исторический комплекс возведут на участке у «Мегаполис Спорта». Это будет четырёхэтажное здание общей площадью 10,6 тысячи квадратных метров. Предварительная стоимость объекта – 3,5 миллиарда рублей. Проект позволит создать в Чите технически оснащённый, обеспеченный достаточным количеством помещений различного функционала музейный центр нового типа, в том числе, чтобы иметь возможность принимать выставки федерального уровня.

Напомним, ранее межправительственная комиссия под председательством полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева приняла решение направить финансирование на реализацию трёх проектов в Чите, общая стоимость которых оценивается почти в 8 миллиардов рублей. Сюда входит строительство центра стрельбы из лука, центра единоборств и музейно-исторический комплекс. Регион получит субсидию, которая покроет 98% затрат на возведение этих объектов, и только 2% должен будет оплатить сам край.

Строительство нового музейно-исторического комплекса входит в мастер-план города Читы. Ранее президент России Владимир Путин одобрил документ, финансирование поручено начать в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Горсовет Улан-Удэ внесёт изменения в генплан города
Горсовет Улан-Удэ внесёт изменения в генплан города
Власть, 19.12.2023
На одном из участков депутаты выступили против строительства высотки
Путин: «Авторитет «Единой России» основан на её патриотической позиции»
Путин: «Авторитет «Единой России» основан на её патриотической позиции»
Власть, 19.12.2023
Президент выразил благодарность за последовательную и надёжную поддержку
Мэр Улан-Удэ: «Большого слона есть нужно по частям»
Мэр Улан-Удэ: «Большого слона есть нужно по частям»
Власть, 18.12.2023
«Байкал-Daily» продолжает беседы с мэром города Игорем Шутенковым. На этот раз большой разговор о городском транспорте, большой перестройке центра города и строительстве колонии
Депутаты горсовета Улан-Удэ приняли участие в Кубке по практической стрельбе
Депутаты горсовета Улан-Удэ приняли участие в Кубке по практической стрельбе
Власть, 16.12.2023
Соревнования прошли в региональном центре единоборств «Патриот»
Путин на прямой линии: «Буряты не отступают, я помню»
Путин на прямой линии: «Буряты не отступают, я помню»
Власть, 16.12.2023
В минувший четверг президент России Владимир Путин провёл очередную прямую линию с народом. На ней президент вновь особо выделил Бурятию и её жителей: «Давайте, Бурятия! Буряты не отступают, я помню». Также республика получила заверение в поддержке её проектов. На этот раз - строительства нового корпуса для единственного в России центра Восточной медицины
В Иркутской области индексируют оклады работников госучреждений региона
В Иркутской области индексируют оклады работников госучреждений региона
Власть, 15.12.2023
Он станет больше на 6,6% с 1 января следующего года
И.о. зампреда Забайкалья утратил доверие губернатора
И.о. зампреда Забайкалья утратил доверие губернатора
Власть, 15.12.2023
Игорь Дубровин освобождён от занимаемой должности
«Быть во всеоружии»: Улан-удэнским чиновникам велели работать в праздники
«Быть во всеоружии»: Улан-удэнским чиновникам велели работать в праздники
Власть, 15.12.2023
Столица Бурятии переходит в боевую готовность
На «Будущем России» предложили обсудить, каким будет завтра
На «Будущем России» предложили обсудить, каким будет завтра
Власть, 15.12.2023
На сессии подчеркнули важность предстоящих выборов президента
Глава Бурятии рассказал о планах развития Центра восточной медицины
Глава Бурятии рассказал о планах развития Центра восточной медицины
Власть, 15.12.2023

Перспективы появились после вопроса Путину

Монголия посадит деревья на своих границах
Монголия посадит деревья на своих границах
Власть, 15.12.2023
В следующем году пограничники высадят более 250 тысяч деревьев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^