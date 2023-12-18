Путин прошёл мимо павильона Забайкальского края на выставке «Россия»

Зашёл ли внутрь него, не понятно

Президент страны Владимир Путин 17 декабря посмотрел стенд Забайкальского края на выставке-форуме «Россия» (6+). Об этом сообщил губернатор края Александр Осипов в своём телеграм-канале.

«Здесь всё интерактивно, - рассказывает идущему мимо павильона президенту гид в коротком видеоролике от Mash. – Можно зайти, сфотографироваться в костюмах».

Зашёл ли Путин внутрь павильона Забайкальского края, не сообщается. В опубликованном видео президент с экскурсоводом проходят мимо.

«На стенде показана только малая часть нашего уникального края, - отметил Александр Осипов в своём телеграм-канале. - Там можно познакомиться с туристическими маршрутами, узнать удивительные факты о Забайкалье, отправить открытку, полюбоваться работами нашего земляка, мирового скульптора Даши Намдакова. Отдельное внимание мы уделили истории и людям. Каждый гость нашего стенда может примерить образ забайкальца: эвенка, бурята, декабриста, казака и даже Чингисхана. Это одно из популярных мест, возле интерактивной панели каждый день выстраивается очередь».

Губернатор Осипов призвал всех приходить на стенд Забайкальского края в павильон №75 на ВДНХ в Москве. Выставка (6+) работает до середины апреля. Вход бесплатный.

Mash сообщил, что президенту также показали стенды Архангельской, Омской, Тюменской областей, Красноярского и Приморского краёв. Отдельное внимание уделили Санкт-Петербургу - родине Владимира Путина.

Как сообщал «Байкал-Daily, международная выставка-форум «Россия» (6+) открылась 4 ноября. Бурятия представила экспозицию «Байкал. Бурятия. Традиции с Будущим». Первыми её гостями стали полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев и министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.