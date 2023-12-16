Путин на прямой линии: «Буряты не отступают, я помню»

В минувший четверг президент России Владимир Путин провёл очередную прямую линию с народом. На ней президент вновь особо выделил Бурятию и её жителей: «Давайте, Бурятия! Буряты не отступают, я помню». Также республика получила заверение в поддержке её проектов. На этот раз - строительства нового корпуса для единственного в России центра Восточной медицины



Путин - победитель



На «Итогах года с Владимиром Путиным-2023» президент выступал как победитель – и на международной арене, и в специальной военной операции, и в экономической сфере. Всем своим видом, манерой разговора, содержанием комментариев на острые темы Владимир Путин демонстрировал спокойствие и контроль над ситуацией. Но главное – личную уверенность, что страна под его руководством движется к успеху «по всем фронтам».



Главное, что сказал Владимир Путин о России, внешних и внутренних угрозах:



- Для такой страны, как Россия, существование - просто существование нашей страны - без суверенитета невозможно, её просто не будет. Во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует и в котором существовала тысячу лет.



- Безудержное стремление подползти к нашим границам (американских «партнеров» – ред.), захватив и Украину в НАТО. Плюс ещё кровавые события на Донбассе в течение восьми лет. Всё это привело к трагедии, которую мы сейчас переживаем. Они вынудили нас на эти действия.



- Никакого отношения не имеет (к Украине - ред.) вообще ни Крым, ни всё Причерноморье. Одесса – вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумывали всякую историческую чушь.



- Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. А они не меняются: денацификация Украины, демилитаризация, её нейтральный статус



Путин и СВО



Тема СВО, поддержки участников специальной военной операции, личного вклада волонтёров и граждан регионов России стала в общении Владимиром Путиным с народом ключевой. Президент, в частности, говорил:



- Я просто от всего сердца хочу поблагодарить наших граждан, которые так неравнодушно и сердечно относятся к нуждам фронта, к нуждам наших ребят, которые сражаются за интересы России. Свыше 10 миллиардов рублей пожертвовали.



- Три миллиона писем дети направили бойцам на фронт. Вы сами знаете, как сердца ребят греют такие письма. Мы всячески будем это поддерживать



- Что касается того, что нужно вернуться в госпиталь раненым ребятам, чтобы оформить документы, из госпиталя вернуться в часть, чтобы оформить документы. Я видел эти вопросы в письмах. Все-таки ситуация там поменялась. Как мне доложили в министерстве обороны, все можно делать не в госпитале, а в местах реабилитации.



- Все (волонтёры СВО - от ред) должны быть поставлены в равные права. Какая разница нам, где этот человек живет. Это даже вне зависимости от того, был ли на момент получения травмы человек гражданином России или нет. Особенно, это касается волонтеров, которые по зову сердца помогают нашим ребятам и гражданским лицам на этих территориях (ДНР и ЛНР – ред.), рискуют собой, своим здоровьем, своей жизнью. Конечно, это должно быть сделано. Обязательно будем к этому стремиться. И обязательно я добьюсь, чтобы это было соответствующим образом отрегулировано.



Путин и экономика



Большая часть прямой линии традиционно была посвящена экономике и социальной сфере. «Какой вообще у российской экономики запас прочности?» - так сформулировал вопрос ведущий Павел Зарубин. «Достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперёд» - был ответ. В частности, президентом было заявлено:



- Уровень безработицы, о чем я упомянул. Совсем недавно мы гордились тем, что у нас исторический минимум был три процента. Вчера мы с коллегами готовились к сегодняшней нашей встрече, к сегодняшнему разговору - уже 2,9 процента. Такого вообще никогда не было в истории России.



- Самый главный показатель роста экономики – рост валового внутреннего продукта по концу года ожидается 3,5 процента. Это хороший показатель, это значит, что мы отыграли падение прошлого года. Промышленное производство растёт уверенно – 3,6 процента. Но, что особенно радует, растёт обрабатывающая промышленность – 7,5 процента будет по году. У нас давно такого не было.



- Теперь реальная зарплата вырастет, около 8 процентов будет, это за вычетом инфляции. И реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющих – где-то под 5 процентов будет. Когда я говорил про повышение реальных доходов, надо упомянуть, конечно, что с 1 января у нас будет МРОТ повышен сразу на 18 процентов. Мы не часто это делали.



Путин о ценах



Если на прошлых линиях люди возмущались состоянием дорог, то сейчас на первый план неожиданно вышли вопросы о яйцах и оплатах за ЖКХ. Владимир Путин говорил:



- Разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них всё в порядке. На что я ему ответил, что у наших граждан есть проблемы: рост на яйцо курицы – 40 процентов, а в некоторых местах и больше, и на мясо куриное… Сейчас решения приняты и ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Я очень на это надеюсь. Поэтому сожалею и приношу свои извинения на этот счёт. Это сбой в работе правительства.



- Это неправильно (о комиссии при оплате услуг ЖКХ - от ред.), особенно, если это касается пенсионеров. Решение только что принято: комиссия уплачиваться пенсионерами не будет.



- Это правда: ипотека у нас скоро заканчивается семейная, до июля следующего года только действует. И правительство сейчас думает на тем, чтобы её продлить. Правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но, я думаю, лучше думать в направлении продления этой семейной ипотеки. Там и первичный взнос минимальный – 20 процентов, и шесть процентов годовых. А если трое детей, я уже говорил об этом, и субсидии ещё положены - 450 тысяч.



Путин и буряты



Глава государства, перехватив инициативу у модератора пресс-конференции Дмитрия Пескова, лично дал слово журналистке из республики: «Давайте, Бурятия. Буряты не отступают, я помню». Журналисткой оказалась шеф-редактор студии «Тивиком» Екатерина Елистратова с вопросом о республиканском центре Восточной медицины, где в том числе проходят реабилитацию бойцы СВО: «Просим поддержать создание нового корпуса центра восточной медицины и придать ему статус научно-исследовательского института».



Владимир Путин пообещал свою поддержку и запросил более подробную информацию об объекте.



Позже диалог «Тивикома» и президента прокомментировал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале: «Действительно, центр Восточной медицины - единственный в России, где традиционные методы лечения успешно интегрированы при реабилитации пациентов и включены в ОМС. В рамках деятельности Центра Восточной медицины применяются методы диагностики и лечения тибетской, монгольской, а также нашей бурятской медицины. В том числе, производятся лекарства и БАДы на основе местных бурятских растений. И всё это показывает высокие результаты. Сейчас после СВО у нас реабилитацию тоже ребята там проходят. Поэтому есть, что масштабировать, есть, что внедрять, чтобы давать людям дополнительные возможности для лечения и реабилитации, в том числе и бойцов СВО».



Таким образом, в ближайшем будущем с поддержкой президента России, в Бурятии появится новая точка экономического роста. Медицина на стыке традиционных и восточных методик может стать уникальным региональным преимуществом федерального значения. И это для Бурятии главный итог прямой линии с Владимиром Путиным.





