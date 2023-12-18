Мэр Улан-Удэ: «Большого слона есть нужно по частям»



На твёрдом основании острова разместятся два ключевых объекта: кампус и национальный музей. Учебный корпус кампуса будет на острове, общежитие студентов на материке.



- Громадные масштабы перестройки - здания, кварталы, объекты, переселение тысяч улан-удэнцев и так далее… А что у вас в голове от такого объёма планов?



- Да, масштаб большой, но это же не за один день. Изменения в Улан-Удэ происходят последовательно. Большого слона есть нужно по частям.



Например, прежде чем купить «Львят», мы начали ремонтировать рельсовое хозяйство. Или вместе с закупкой «Волгабасов» – немалое количество остановок переделано. Большой автобус должен спокойно заехать в остановочный карман, и пассажиры должны безопасно выйти и зайти в салон.



Строительство третьего моста началось ещё раньше мастера-плана, он туда органично вписался. Старая городская мечта получила поддержку президента России. Но мост без развязок и подъездов – он будет из ниоткуда в никуда. Начали разрабатывать проектную документацию на Читинский и все остальные подъезды. Даже для того, чтобы убрать дождевые воды с моста, мы уже переделываем городские ливневые канализации.



- Естественно, вопрос про планируемый объект УФСИН в городе. Как вы оцениваете ситуацию с будущим строительством?



- Вопрос непростой со всех аспектов. У УФСИНа, как инициатора строительства, высокие требования к объекту. Специалисты, эксперты, да и сам глава Бурятии во время прямой линии объясняли жителям – поставить объект далеко за городом невозможно.



Перед мэрией Улан-Удэ стояла задача предложить площадки под строительство в границах города. И учитывая требования УФСИН по рельефу, логистике, коммуникациям, у муниципалитета было очень ограниченное число вариантов. Это площадки за посёлком Стеклозавод, и в лесополосе за ТЭЦ-2.



Летом 2023 года в ходе обсуждения с жителями Стеклозавода о вероятности строительства, на мой взгляд, в процесс вмешалась политическая составляющая. Напомню, шла избирательная кампания в Народный Хурал, и оппозиция пыталась набрать себе политических дивидендов, искусственно создавая нездоровую ситуацию и выбрасывая некорректную информацию. В результате этих манипуляций, население оказалось в «информационном пузыре» протестных чатов и пабликов, и проголосовало против строительства. Это не их вина, но так сегодня работают информационные технологии.



Мы нашли другое решение. И я думаю, ситуация успокоится. У нас мудрые и ответственные жители, которые со временем увидят в проекте УФСИН очевидные плюсы.



- Спасибо за беседу!





- У города существуют давние объективные и субъективные проблемы: география города – его растянутость, некольцевое развитие, некомпактное расселение жителей, параметры и состояние дорог в отдалённых посёлках, несбалансированность маршрутной сети. К тому же к 2017 году у города практически не осталось муниципального транспорта.- Первый реальный сдвиг связан с выбором самих улан-удэнцев. В ходе избирательной кампании на выборах мэра родилась идея: давайте предложим жителям города решить какую-то одну глобальную проблему, а не несколько мелких. Это было нелегко донести до горожан. Обычно во время выборов люди ориентируются на свой округ, микрорайон и двор, а не в целом по городу. Но жители Улан-Удэ нам поверили и проголосовали за решение проблем муниципального транспорта.Так, в городе по проекту «Народный бюджет» и за счёт дальневосточной субсидии появились первые 42 автобуса ПАЗ. И мы не просто их на линию выставили, а «одели» в бренд. Прошло несколько лет, и видно, что светло-синие брендовые автобусы узнаваемы и стали привычной частью городской среды.Второй, ещё более серьёзный шаг мы сделали в 2021-2022 годах. Усилиями главы Бурятии транспортные вопросы Улан-Удэ вынесли на уровень руководства страны. Городу выделили средства на приобретение автобусов. Здесь спасибо Алексею Самбуевичу с его опытом работы в федеральном правительстве. Это он придумал, как на одно решение можно получить три источника финансирования: федеральная и дальневосточная субсидии, плюс льготное финансирование ВЭБа по лизинговым платежам. В результате за короткий срок мы пришли к 183 автобусам большой и средней вместимости в 2023 году. И это ещё не всё.Купили 26 автобусов малого класса «Газель Next City» – они уже прибыли в Улан-Удэ. Наши «пазики» и «Волгабасы» по своим габаритам не на каждую улицу могут зайти. Есть жилые массивы, где нецелесообразен большой автобус – там пойдёт транспорт малого класса. Это уже касается сетки городских маршрутов – другая часть наших транспортных хлопот.- Понятно, что надо было изменять сетку маршрутов. Причем это всегда сложный компромисс между удобством пассажиров и экономической целесообразностью транспорта. Постепенно отказываемся от длинных маршрутов, возникших стихийно в 90-х годах. Они укорачиваются. Маршрут подвозит к одному определённому месту – к другому автобусу или трамваю, и уходит обратно, как челнок.В результате мы увеличили частоту поездок: оборачиваемость автобусов на маршруте – им не надо пробираться через город и пробки на длинные расстояния. Однако появился фактор пересадок для пассажиров. Чтобы сгладить ситуацию, ввели на ряде маршрутов пересадочный тариф, который дает возможность без переплаты пересесть с автобуса на трамвай и обратно. Пока он ещё не действует на частных перевозчиков. Но, я думаю, в перспективе и они будут включены. Расширяем линейку проездных билетов: льготные проезды для пенсионеров, инвалидов всех групп, участников боевых действий, студентов, школьников.Понимаете, нынешние транспортные решения – это не какие-то уникальные изобретения. Полумиллионный Улан-Удэ пользуется опытом других городов. Берём толковое и переносим на нашу землю. Очевидно же, что людям удобно оплатить один раз и пользоваться городским автобусом и трамваем за поездку – значит мы это делаем.И не применяем «шоковые» сценарии с кардинальной перекройкой сети, не отменяем востребованные маршруты. Но на месте тех, от которых частники отказались, создаём более оптимальные.- Почти полмиллиона населения, порядка 78 миллионов пассажиропоток в год. У города нет задачи весь рынок забрать под себя. Потому что это будет неэффективно – непосильные затраты лягут на городской бюджет. Здесь надо подставлять плечо друг другу и работать в тандеме. Кроме того, частный перевозчик вполне может эволюционировать. Это тоже не улан-удэнский эксклюзив. В городах и странах работают крупные пассажирские коммерческие перевозки. Возможно, у нас на базе десятка частных организаций появятся одна-две крупные компании. Время покажет.- Они сейчас в сложном финансовом положении. Частные перевозки стали невыгодными. Надо ли субсидировать частных перевозчиков? Вероятно, надо. Смотрите, республика субсидирует частное сельское хозяйство Бурятии, субсидирует развитие новых промышленных производств, не относящихся к государственным. Частный транспорт в Улан-Удэ – это также наша экономика, рабочие места и налоги. И он участвует в социальном проекте – возит пассажиров. Поэтому будем думать, чем помогать. Но и они должны понимать – автобусы должны быть чистыми, водители вежливыми, маршруты ходить своевременно и допоздна.- Я понимаю, куда вы клоните. Арендные отношения с АО «Городские маршруты» у нас стабильные. Мы с акционером договорились сразу, ещё до приобретения автобусов, о долгосрочной аренде производственных площадей на наших условиях. Более того, мы готовы к переговорам о полном выкупе имущества обратно при поддержке республиканских властей. И пока этих площадей нам хватает для обслуживания всего муниципального парка.- Мы за три года увеличили в пять раз выпуск муниципальных автобусов. И вполне осознаём, что через определённое время – те же 5-10 лет их надо будет менять. Причём одновременно – сейчас они пришли большой партией, а не ротацией по 15-20 в год. Замена автопарка будет большим испытанием. И эта проблема не с оттяжкой в 20-30 лет, и на потом – «кто-нибудь за нас» её не перекинешь. В историческом смысле она придёт к нам достаточно быстро, и решать её будем мы же - действующие управленцы для нынешнего поколения горожан. И нам надо быть готовыми к этому испытанию.Ещё одна проблема, которую надо решать постоянно, и в долгую – кадровая. Работаем – создаём условия, поднимаем заработную плату, улучшаем социальный пакет, даже создаём женские команды- экипажи. Мы уже показали, что за ограниченное количество времени при слаженной командной работе можно любую ситуацию поменять с минуса на плюс.- Мастер-план — это документ, который помогает увидеть развитие города не в сухих цифрах и таблицах, а вместе с жизнью горожан, детальный план в конкретном виде.Почему жилые дома здесь? Потому что здесь уже есть дороги, и проведены или проведутся подземные коммуникации, потому что отсюда удобно переезжать до точек применения рабочей силы. В жилых кварталах первые этажи – сфера услуг и торговля, тоже будут точками городской экономики. Мастер-план – это сотни описательных иллюстрированных страниц в едином документе. Для горожан – это будущие жилые кварталы в разных частях Улан-Удэ, современные культурные и образовательные объекты, дороги, коммуникации, торговля и новые стандарты жизни.- Нет, конечно. Это про весь город. Предполагается кардинально перестроить десятилетиями нетронутые участки города - Приречка, Восточные ворота, Авиазавод, Батарейка и так далее. Просто центр города – это яркий пример, и он будет изменяться первым по очереди.- Серьёзные проблемы, решать которые боялись начинать. Все с опаской подходили к проекту. Причём вообще все - архитекторы, градостроители, подрядчики.Назову три основных проблемы. В первую очередь, это расселение жителей – город ещё никогда в своей истории не переживал ничего подобного в таких масштабах. Во-вторых, сохранение памятников архитектуры. В-третьих, это подведение инженерной инфраструктуры - сейчас в центре очень старые коммуникации.- Естественно, это была первая и главная проблема – у тысяч жителей города изменится привычный уклад жизни, и нам было очень важно их мнение. И нам предстояло сделать так, чтобы у людей была возможность остаться жить в центре города, если они того пожелают.Пока всё получается. Мы отработали по каждому жилому дому и по каждому собственнику. Домовладельцы могли отказаться – эту территорию пришлось бы вырезать из мастер-плана, но тогда бы эти дома никто и не расселял. Но все жители согласились после подробных объяснений. И с ними будут договариваться только на рыночных условиях.- Ещё до контактов с жителями мы сразу договорились с застройщиками: работать с населением будете только по рыночным ценам. Не по нормативам Минстроя с фиксированной ценой квадратного метра – это когда у тебя 18 квадратных метров, тебе 400 тысяч и иди. А по тем суммам, на которые он сможет иметь жильё.Далее у жильцов появляется несколько вариантов: либо застройщик ему выплачивает деньги, либо он предоставит равнозначное жилое помещение в центре, либо с доплатой в другом месте. Понятно, чем дальше квартиры от центра, тем они дешевле.Таким образом, юридически закреплено право жильцов на выбор, в том числе на получение жилья в центре города. Это прописано в договоре на конкурсе застройщика, который публичен. Конкурс выиграла компания «ПИК Байкала». Замечу, что у материнской компании ПИК есть немалый опыт строительства с переселением граждан в схожих условиях. Я имею ввиду реновацию в Москве.- У нас больше десятка памятников в зоне будущей застройки. Сначала чуть истории. Я понимаю, почему десятилетиями принимались решения сделать эти здания памятниками культурного наследия. Логика была такая – по линии Минкультуры, тогда ещё Советского Союза, либо позже Российской Федерации, предполагались деньги на реставрацию и содержание таких зданий. Да, в реестр эти дома со званием «памятник» попали, а финансирования так и не было. Долгими годами дома приходят в негодность.Здания, которые официально являются памятником культурного наследия, останутся на месте. Они будут реставрированы именно застройщиками. А затем переданы для хозяйственного ведения.Есть другой пример – в центре у нас стоит самый знаменитый памятник, это Одигитриевский собор. Он находится в охранной зоне. Вокруг собора можно строить только малоэтажные дома. Условно 20-этажных зданий там не будет – это учтено в проекте. Одигитриевский собор по-прежнему будет виден с любой точки города.И тут мы подходим к третьей проблеме – хоть трёхэтажному дому, хоть двадцатиэтажному нужна и канализация, и вода, и теплоснабжение, и электричество. Это все подводить надо, причём заранее до самой застройки.- Отдельный, большой и ключевой. Сегодняшний центр города у нас не рассчитан на такое большое строительство. Канализация исчерпана полностью. Электрических мощностей нет, потому что там никогда не было крупных потребителей. Теплом не каждый дом обеспечен. И теплотрасса старая. И, конечно, водовод нужен новый.Поэтому ещё до того, как тема перестройки центра стала настолько известной, мы не сидели сложа руки. Уже разработали проектную документацию, провели торги на строительство инженерной инфраструктуры. Договор с подрядчиком заключён.В 2024 году начнутся работы – сейчас это невозможно в ходе отопительного сезона. На данный момент идёт накопление материалов на складах. Трубы, лотки, крышки к лоткам, кольца, задвижки, насосы и прочее - потом только монтировать.- В разные периоды они у нас были задействованы, но не с тем потенциалом. Там был пляж в 70-е годы, небольшой аквапарк, бар «Медведица». Но понятно, что острова требуют иного подхода.