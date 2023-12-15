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В Иркутской области индексируют оклады работников госучреждений региона

В Иркутской области индексируют оклады работников госучреждений региона
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Он станет больше на 6,6% с 1 января следующего года

Правительством Иркутской области принято решение об индексации окладов работников госучреждений региона на 6,6% с 1 января 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Константин Зайцев.

Как сообщает пресс-служба правительства области, это решение также единогласно поддержано сторонами трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

- Участники комиссии рекомендовали муниципальным образованиям Приангарья принять аналогичные решения по индексации окладов работников муниципальных учреждений. Отмечу, что в целом индексация окладов коснётся порядка 177 тыс. сотрудников, работающих в более чем 3 тысячах государственных и муниципальных учреждений, – подчеркнул Константин Зайцев.

Кроме того, минимальный размер оплаты труда в регионе с 1 января с учётом максимальных размеров северных надбавок составит: в южных районах 30 787 руб., в северных районах от 36 560 руб. до 48 105 руб. в зависимости от территории.
Иркутская область индексация

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