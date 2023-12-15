В Иркутской области индексируют оклады работников госучреждений региона

Он станет больше на 6,6% с 1 января следующего года



Правительством Иркутской области принято решение об индексации окладов работников госучреждений региона на 6,6% с 1 января 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Константин Зайцев.



Как сообщает пресс-служба правительства области, это решение также единогласно поддержано сторонами трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.



- Участники комиссии рекомендовали муниципальным образованиям Приангарья принять аналогичные решения по индексации окладов работников муниципальных учреждений. Отмечу, что в целом индексация окладов коснётся порядка 177 тыс. сотрудников, работающих в более чем 3 тысячах государственных и муниципальных учреждений, – подчеркнул Константин Зайцев.



Кроме того, минимальный размер оплаты труда в регионе с 1 января с учётом максимальных размеров северных надбавок составит: в южных районах 30 787 руб., в северных районах от 36 560 руб. до 48 105 руб. в зависимости от территории.

