В Улан-Удэ наградили грамотой парня, спасшего людей на пожаре

Молодой человек учится на спасателя в колледже
Студента третьего курса Технологического колледжа ВСГУТУ Кирилла Демухаметова наградили почётной грамотой Главного управления МЧС России по Бурятии за спасение людей на пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Происшествие произошло 14 июля 2024 года рано утром на Левом берегу. Как сообщал «Байкал-Daily», Кирилл вытащил из огня троих человек – двух пожилых женщин и парализованного мужчину.
Позже известный певец и блогер Ринчин Дашицыренов поблагодарил парня за героический поступок и вручил ему подарки
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Кирилл Демухаметов учится по специальности «Защита в ЧС».
Молодой человек учится на спасателя в колледже
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