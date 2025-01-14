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В Улан-Удэ наградили грамотой парня, спасшего людей на пожаре

В Улан-Удэ наградили грамотой парня, спасшего людей на пожаре
Моя Бурятия,  Фото:пресс-служба ВСГУТУ
Молодой человек учится на спасателя в колледже

Студента третьего курса Технологического колледжа ВСГУТУ Кирилла Демухаметова наградили почётной грамотой Главного управления МЧС России по Бурятии за спасение людей на пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Происшествие произошло 14 июля 2024 года рано утром на Левом берегу. Как сообщал «Байкал-Daily», Кирилл вытащил из огня троих человек – двух пожилых женщин и парализованного мужчину.

Позже известный певец и блогер Ринчин Дашицыренов поблагодарил парня за героический поступок и вручил ему подарки.

Кирилл Демухаметов учится по специальности «Защита в ЧС». 
спасение студенты

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