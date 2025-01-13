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Улан-удэнцев призвали подарить вторую жизнь своим ёлкам

Улан-удэнцев призвали подарить вторую жизнь своим ёлкам
Моя Бурятия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Их предлагают сдать на переработку

В МБУ «Городское лесничество» жителей Улан-Удэ призвали сдать на переработку сдать живые сосны, ели и пихты. Вместо того, чтобы выбрасывать новогодние деревья, их можно привезти на базу учреждения на Верхней Берёзовке (улица Ипподром, 3).

Управляющие организации, в свою очередь, попросили организовать пункты по вывозу ёлок на базу. «Тем самым внесите свой вклад в экологию города», – обратилась к улан-удэнцам директор МБУ «Городское лесничество» Светлана Григорьева

Каждое дерево превращается в полезную мульчу и щепу, которые защищают деревья от засухи и служат отличным удобрением. А ещё главный символ Нового года может стать источником витаминов для животных. В ресурсном эколого-биологическом центре Бурятии ёлки используют как корм и подстилку более чем для 50 питомцев. 
ёлки

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