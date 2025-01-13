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В Бурятии наладили полный цикл воспроизводства лесов

В Бурятии наладили полный цикл воспроизводства лесов
Моя Бурятия,  Фото:пресс-служба РАЛХ

Но грунт для сеянцев везут из Екатеринбурга

За пять лет число высаженных сосен в Бурятии увеличилось почти в 10 раз. Если в 2020 году лесники высадили свыше 3 миллионов сеянцев сосны обыкновенной, то в 2024 году эта цифра уже превысила 26 миллионов. С 2019 года посадки в республике реализуются в рамках нацпроекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

«Сотрудники РАЛХ и лесхозов Бурятии активно занимаются посадками молодых деревьев, - сказано в сообщении. - Неоднократно говорилось о том, что в регионе налажен полный цикл выращивания лесных насаждений - от семечка до взрослого дерева». 

Маленькие сосны отправляются в лес по достижении двух- или трёхлетнего возраста. Для искусственного лесовосстановления в республике работает 17 питомников, где за молодняком тщательно ухаживают.

«Значительного увеличения объемов удалось достигнуть с помощью посевной кампании, собственного запаса семян и непрерывных работ по выращиванию и высадке сеянцев, - рассказали в отделе воспроизводства лесов РАЛХ. - Важно, что сырьё местное. И мы можем с уверенностью сказать, что 80-процентная приживаемость связана именно с тем, что сосны выращены в подходящих климатических условиях. Но для роста сеянцев с закрытой корневой системой используется специальная земля - тысячелетний торф. Его нам поставляют из Екатеринбурга, потому что грунт Бурятии, к сожалению, не подходит».

В агентстве отметили, что на горельниках лес высаживают не раньше, чем через три года после ликвидации пожара.

РАЛХ леса природа экология восстановление лесов

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