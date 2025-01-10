В вузе Бурятии разработали уникальный образовательный проект

Он поможет преодолеть нехватку преподавателей

В Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления (ВСГУТУ) разработали систему обучения программированию на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Она решает проблему нехватки преподавателей, даёт доступ к современным практикам программирования и позволяет учиться в удобном темпе. Совместный проект IT компании «СибДиджитал» и университета поможет освоить программирование учащимся колледжей и техникумов, школам программирования, студентам и всем, кто хочет научиться работать с ИИ.

Сейчас прототип находится на стадии апробации, а его запуск планируется в наступившем 2025 году.

- Это не первый наш совместный проект со ВСГУТУ, исследование было очень интересным, и его апробация пройдет в этом году, - отметил руководитель компании «СибДиджитал» Александр Тимофеев. - Наша компания является технологическим партнёром университета. И мы работаем со студентами и преподавателями на постоянной основе.

В системе несколько ИИ-помощников с ролями «Преподаватель», «Программист», «Тестировщик» и «Аналитик» общаются с учеником и помогают в выполнении рутинных заданий, освоении и повторении материала. ИИ-помощники могут задавать наводящие вопросы и обсуждать ответы, проверять написанный учеником программный код и давать советы по его улучшению. Особенностью системы является применение многоагентного подхода, при котором с человеком взаимодействует несколько ИИ-помощников с разными ролями.

Бурятская IT компания профинансировала эту экспериментальную разработку, в которой приняли участие и студенты, и преподаватели ВСГУТУ.