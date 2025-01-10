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В Бурятии пройдёт фестиваль этно-игр

В Бурятии пройдёт фестиваль этно-игр
Моя Бурятия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Он посвящён 80-летию Победы

Этнокомплекс «Степной кочевник» объявил о проведении фестиваля активных этно-игр «Асагад Наадам», посвящённого 80-летию со дня окончания Великой Отечественной войны и национальному празднику Сагаалган.

В программе фестиваля: этноквест для команд участников, включая команды из Китая и Монголии, соревнования по стрельбе из национального лука, по конным скачкам и многое другое.

Фестиваль пройдёт 15 февраля в этнокомплексе «Степной Кочевник» в Заиграевском районе.


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национальные виды спорта спорт фестиваль

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