В Бурятии пройдёт фестиваль этно-игр

Этнокомплекс «Степной кочевник» объявил о проведении фестиваля активных этно-игр «Асагад Наадам», посвящённого 80-летию со дня окончания Великой Отечественной войны и национальному празднику Сагаалган.В программе фестиваля: этноквест для команд участников, включая команды из Китая и Монголии, соревнования по стрельбе из национального лука, по конным скачкам и многое другое.Фестиваль пройдёт 15 февраля в этнокомплексе «Степной Кочевник» в Заиграевском районе.