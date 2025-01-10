В Бурятии пройдёт фестиваль этно-игр

Он посвящён 80-летию Победы
Этнокомплекс «Степной кочевник» объявил о проведении фестиваля активных этно-игр «Асагад Наадам», посвящённого 80-летию со дня окончания Великой Отечественной войны и национальному празднику Сагаалган.
В программе фестиваля: этноквест для команд участников, включая команды из Китая и Монголии, соревнования по стрельбе из национального лука, по конным скачкам и многое другое.
Фестиваль пройдёт 15 февраля в этнокомплексе «Степной Кочевник» в Заиграевском районе.
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Он посвящён 80-летию Победы
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