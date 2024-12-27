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Университет из Бурятии примет участие во Всероссийском конкурсе в Москве

Университет из Бурятии примет участие во Всероссийском конкурсе в Москве
Моя Бурятия,  Фото:Baikal-daily.ru

Команда состоит из первокурсников

Студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологии и управления (ВСГУТУ) успешно прошли первый заочный этап II Всероссийского конкурса «Моя въездная группа». Конкурс направлен на поддержку талантливых молодых граждан, принимающих активное участие в развитии внутреннего туризма в муниципальных образованиях России и в формировании имиджа городов и поселений как территорий, привлекательных для населения и туристов.

На первом этапе соревновались участники из 32 регионов страны. Основная цель конкурса – создать базу уникальных идей и проектов для въездных групп, чтобы сделать города и поселения еще более привлекательными для жителей и туристов.

Учащиеся из Бурятии представили проект под названием «Улан-Удэ: место встречи культур». В итоге команда первокурсников ВСГУТУ вошла в список победителей заочного этапа конкурса, направивших свои работы с 1 ноября по 20 декабря 2024 года. Они получили приглашение на очный этап в Москву, сообщает пресс-служба вуза.

Справка:

Въездная группа - это скульптурная композиция, на которой указано название муниципалитета. Иногда на ней запечатлен герб или другой символ города, а иногда буквы просто вписаны в правильную геометрическую форму.
студенты ВСГУТУ конкурс

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