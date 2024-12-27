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Жителей Бурятии призывают не гулять с собаками во время запуска фейерверков

Жителей Бурятии призывают не гулять с собаками во время запуска фейерверков
Моя Бурятия,  Фото:Baikal-daily.ru
Владельцам животных напомнили правила безопасности в преддверии Нового года

В местном фонде помощи животным «Собака счастья» опубликовали новогоднюю памятку «Безопасный праздник с питомцами».

- Безопасные украшения на ёлку. Не бьющиеся шарики, прочные гирлянды. Никакого дождика и мишуры! Дождик — настоящий убийца животных, - предостерегают здесь.

Владельцев собак призывают погулять с питомцами до начала салютов. Не берите собаку с собой на ночные прогулки с фейерверками. Обязательно наденьте адресник во время прогулки! Не отпускайте с поводка, даже если салюты ещё не начались или уже закончились.

Если ваша собака живёт на улице, заведите её в дом, гараж, баню. В новогоднюю ночь от страха из-за салютов сбегает огромное количество собак. «Нет, не поможет вам цепь и ошейник — заведите собаку в помещение», - подчеркнули специалисты.

Обеспечьте питомцам тихое укромное место и личное пространство. То, что для нас праздник, для них — сильный стресс.

- Если ваши питомцы испытывают сильный стресс от салютов и шума, купите успокоительные препараты. Читайте инструкцию! Многие успокоительные нужно начинать давать за 2–4 дня, - сообщают в фонде.

Не давайте животным еду со стола. Остатки салатов, жирная пища и т. д. для них крайне вредны. Давайте только разрешённые продукты.

Закупите корм заранее. В январские праздники многие магазины будут закрыты.
собаки Новый год

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