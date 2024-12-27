В Бурятии госпремиями наградили талантливую молодёжь

В четверг, 26 декабря, государственные премии получили 25 молодых жителей Бурятии, проявивших себя в сфере науки, спорта, искусства, народно-прикладного творчества, литературы, добровольчества, предпринимательства, в общественной и учебной деятельности.- Ваша общественная деятельность направлена на достижение общественного блага. Но вы не только развиваете свои направления, вы зажигаете интерес в молодых людях, даёте пример стремления создавать, вести активный образ жизни, активную деятельность. А это, по большому счёту, залог нашего хорошего будущего. Поэтому, я смею надеяться, что и у нашей республики, и у нашей страны впереди прекрасное будущее с такими молодыми людьми, - заявил первый заместитель председателя правительства РБ Всеволод Мухин.награждены молодые специалисты:- преподаватель республиканского многоуровневого колледжа Татьяна Плесовская, руководитель команды, получившей номинацию «Лучшая концептуальная идея туристской программы» всероссийской олимпиады по специальностям среднего профессионального образования «Туризм»;- заместитель директора по учебно-воспитательной работе лингвистической гимназии №3 Раджана Дымбрылова – победитель трёх конкурсов: республиканского конкурса методических разработок уроков иностранных языков, всероссийского конкурса «Лучшие педагогические практики», республиканского конкурса «По тропинкам родного края»;- директор Сосново-Озёрской школы №1 Дарима Цыренова, выигравшая республиканский конкурс «Педагогический дебют» в номинации «Молодой управленец»;- преподаватель информатики республиканского педагогического колледжа Ирина Бадмаева, главный эксперт регионального этапа всероссийского чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Преподавание в младших классах ЮНИОРЫ»;- руководитель направления по профориентации Улан-Удэнского авиазавода Максим Шатов, неоднократный призёр и победитель конкурсов профессионального мастерства.Лауреаты премии в- ученица 11 класса Бичурской школы № 1 Анастасия А., неоднократный призёр и победитель муниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских предметных олимпиад, конкурсов и конференций среди школьников;- студент 4 курса факультета компьютерных наук и технологий ВСГУТУ Даниил Бабич, автор двух зарегистрированных программ для ЭВМ (электронных вычислительных машин), призёр региональных, всероссийских и международных конференций;- студент 1 курса магистратуры БГУ и учитель истории и обществознания школы № 58 Сергей Ким, подготовивший победителя межрегиональной олимпиады «Открытый университет» по истории;- научный сотрудник лаборатории физиологически активных веществ и фитоинжиниринга Байкальского института природопользования СО РАН Даная Гончарова, исследователь фитохимического анализа растений рода Артемизия (Artemisia - полынь), патентообладатель изобретения «Жидкий бальзам и способ его получения»;- младший научный сотрудник Байкальского института природопользования СО РАН Елена Никитина, участник проектов «Фундаментальные основы, методы и технологии цифрового мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Байкальской природной территории» и «Пространственно-временное распределение фталатов в озерных экосистемах восточного побережья оз. Байкал: на пути к определению источников возникновения и оценки экологического риска».Занаграду получили лидеры и руководители общественных, детских и молодёжных объединений, авторы реализованных социальных проектов и добровольцы:- ведущий специалист отдела мониторинга и профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде «Молодежного центра» Солбон Базаров, который реализовал семь социально значимых проектов по профилактике деструктивного и асоциального поведения, популяризации ЗОЖ, профилактике и предотвращению киберпреступлений;- ученик 10 класса лингвистической гимназии № 3 Балчен Д., реализовавший несколько проектов охватом более 1500 человек;- заведующая общим отделом объединения организаций профсоюзов Бурятии Наталья Овчинникова, которая ведёт работу в сфере развития института семьи и сохранения семейных ценностей, социализации и эффективной самореализации работающей молодёжи;- ученица 11 класса Баргузинской средней школы Любовь Г., проекты которой направлены на успешную адаптацию воспитанников центра помощи детям и укрепление семейных ценностей среди молодёжи;- действующий спортсмен ПОДА (с поражением опорно-двигательного аппарата) Владимир Назаров, реализовавший проекты «Гонка Героев «Я смогу!» и «Битва Титанов» для популяризации ЗОЖ, особенно среди молодёжи.победили представители творческих профессий:- студентка 4 курса Восточно-Сибирского государственного института культуры Дарья Чернявская, солистка ансамбля народной музыки и танца «Сибирский сувенир», неоднократная обладательница дипломов гран-при, лауреат и призёр международных и всероссийских конкурсов;- студент Бурятского республиканского хореографического колледжа Ай-Хаан Оюн, участник балетных спектаклей;- ученица 10 класса школы № 40 и студии анимации и 3D графики школы креативных индустрий «Байкал Арт» Мария Н., выигравшая (в составе команды) в конкурсе детских проектов программы «Классная страна» и победившая индивидуально в марафоне генерации идей «Креатон»;- ученица 8 класса Загустайской школы Кристина Б., занимающаяся скульптурой и участвующая в творческих конкурсах, выставках и фестивалях муниципального, регионального и всероссийского уровней;- ученица цирковой школы Юмжана Ж., которая участвует в постановках государственного цирка Бурятия.Молодые спортсмены отмечены в- ученик 8 класса Гильбиринской школы Гомбо Д., который занял 2 место в международном турнире по национальной борьбе «Белая Тара», 2 место в республиканском турнире по конным скачкам, 3 место в республиканском турнире по вольной борьбе памяти майора Г.В. Очирова;- ученик 11 класса школы №1 Еравнинского района Родион Д., победитель чемпионата и первенства ДФО по универсальному бою, призёр межрегионального турнира по армейскому рукопашному бою, победитель всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лидеры юнармии»;- студентка 4 курса института естественных наук БГУ Радна Дулмажапова, занявшая 1 место в чемпионате и первенстве Республики Бурятия по пауэрлифтингу, 1 место в первенстве по жиму, 1 место в чемпионате РБ по лёгкой атлетике, 1 место в ДФО по пауэрлифтингу;- ученик 10 класса Мылинской школы Баян Ц., обладатель наград за 1 место в республиканском турнире «Кубок Бурятии - 2024», 1 место регионального этапа всероссийских соревнований «Серебряный мяч», 2 место на первенстве ДФО.;- спортсмен детско-юношеской спортивной школы посёлка Таксимо Даниил Г., победитель всероссийского турнира по боксу памяти И.Д. Кобзона и открытого первенства Республики Саха, призёр первенства ДФО по боксу памяти С.С. Лисунова.Конкурс на соискание государственных премий в области поддержки талантливой молодёжи правительство Республики Бурятия проводит ежегодно. В 2024 году на её соискание было подано 110 заявок, отметили в правительстве.