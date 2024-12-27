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В Бурятии презентовали «этномиры»

В Бурятии презентовали «этномиры»
Моя Бурятия,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Дом дружбы народов республики открылся после ремонта

В среду, 25 декабря, в Бурятии состоялся совет национальностей при главе республики. Участники обсудили результаты работы за 2024 год и основные направления деятельности Ассамблеи народов России на 2025 год.

В рамках заседания гостям презентовали обновлённые помещения – «этномиры» в доме дружбы народов Бурятии. Национально-культурные объединения реализовали проект «Байкальская Этнореновация – 2030», в рамках которого был создан единый дизайн помещений. Силами волонтёров и активистов ассамблеи были отремонтированы офисные помещения.

- Идея с новой концепцией объединения «этномиров» зародилась давно, очень рад, что реализовали её. Самое главное, что мы в этих «этномирах» объединяем схожие культуры кочевых народов, казачества, семейского, русского народов. У всех соседей очень приподнятое настроение, глаза горят. Это все сказывается, в целом, на состоянии межнационального согласия у нас в республике. Мы гордимся тем, что наша республика отличается радушием, дружелюбностью. Здесь, в доме дружбы народов, мы это воочию видим, - отметил зампред правительства РБ – руководитель администрации главы и правительства РБ Алдар Гулгенов.

Дизайн проект обновлённых помещений включает изображения трёх миров северных народов, геометрические орнаменты узбеков и армян, солярные знаки казахов, киргизов, бурят, орнаменты русских, татар и семейских. Пейзажи Бурятии стали фотообоями на стенах, а орнаменты украсили фотошторы. Кроме этого, установлены фотозоны, музейные экспозиции с манекенами в исконных национальных одеждах. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

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