В Бурятии насчитали всего семь снежных барсов

Из них двое – котята
В этом году учёные насчитали в Бурятии семь снежных барсов, из них двое котят. Об этом сообщила межрегиональная ассоциация «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис».
В Бурятии снежные барсы обитают в двух отдалённых высокогорных районах - Тункинском и Окинском.
- Учёные хорошо изучили места обитания ирбиса в Бурятии и его повадки, знают зверей по именам и следят за судьбой хищников. К сожалению, в Окинском районе нет охраняемых природных территорий, где ирбисы были бы под серьёзной охраной. Ресурсов и сил природоохранников не хватает, - подчеркнули в центре «Ирбис».
Всего на территории России зафиксировано 87 снежных барсов. Больше всего крупных кошек проживает в Республике Алтай – 54 особей.
Из них двое – котята
Некоторые из них отправились жить в Швейцарию
В 2025 году проект «Балет на Байкале. Бурятия» вырастет до фестиваля со статусом «международный»
Среди изобретений: дезинфицирующие салфетки и способ кастрации
По итогам проекта информация была собрана в атлас
Ендон Гармаев будет отвечать за работу в ДФО
В нём два этажа и восемь квартир
В этом нет ничего сложного
Это позволит своевременно принимать меры по улучшению генофонда
Организаторы и участники единодушно отметили важность мероприятия для профессионального роста молодёжи
Дина Санданова исполнила арии из знаменитых опер Моцарта, Пуччини, Глинки, Римского-Корсакова
Один из основных критериев — это использование экологичных материалов
Также им привезли буузы и сладости
Участие приняли школы республики и Монголии
Они приняли участие во всероссийской акции