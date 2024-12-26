26 декабря

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В Бурятии насчитали всего семь снежных барсов

В Бурятии насчитали всего семь снежных барсов
Моя Бурятия, 
Из них двое – котята

В этом году учёные насчитали в Бурятии семь снежных барсов, из них двое котят. Об этом сообщила межрегиональная ассоциация «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис».

В Бурятии снежные барсы обитают в двух отдалённых высокогорных районах - Тункинском и Окинском.

- Учёные хорошо изучили места обитания ирбиса в Бурятии и его повадки, знают зверей по именам и следят за судьбой хищников. К сожалению, в Окинском районе нет охраняемых природных территорий, где ирбисы были бы под серьёзной охраной. Ресурсов и сил природоохранников не хватает, - подчеркнули в центре «Ирбис».

Всего на территории России зафиксировано 87 снежных барсов. Больше всего крупных кошек проживает в Республике Алтай – 54 особей.
снежный барс дикие животные

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