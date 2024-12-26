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Собаки из Бурятии разъезжаются по всему свету

Собаки из Бурятии разъезжаются по всему свету
Моя Бурятия,  Фото:"Собака счастья"
Некоторые из них отправились жить в Швейцарию

Бездомные четвероногие из Бурятии продолжают мигрировать в другие российские города и даже за бугор. Недавно в местном фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали, что в декабре республику покинули семь собак, а в конце ноября – сразу четыре.

- Для нас это пристрой не просто в семью, а в лучшие условия, которые мы, увы, практически не встречаем в Бурятии, – поделились на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Здесь мы тоже отдаём своих подопечных только самым лучшим, надёжным людям. Но таких в регионе мало, а животных ох как много.



В этом месяце пёсики из Бурятии отправились в Москву и Сочи, а под конец осени сразу четыре питомца уехали в российскую столицу с последующим переездом в Швейцарию. «Давайте в следующем году продолжим так же, а может, даже лучше!», – отметили в фонде.


собаки животные зоозащитники

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