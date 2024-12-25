25 декабря

24 декабря

Популярное

В Улан-Удэ экоактивист призвал ответственно обращаться с «праздничным» мусором

В Улан-Удэ экоактивист призвал ответственно обращаться с «праздничным» мусором
Моя Бурятия,  Фото:Сергей Тарасенко

В этом нет ничего сложного

Чингис Болотов, бывший глава КВН-движения Бурятии, креативный борец с мусором, а ныне ещё и депутат Улан-Удэнского горсовета, призвал жителей республики к ответственному обращению с отходами во время новогодних праздников. Дело в том, что они специфичны.

По словам экоактивиста, в преддверии года зелёной деревянной змеи важно соблюдать правильные экопривычки, чтобы наступающий год стал успешным и гармоничным для всех нас.

Просьбы от Болотова:

1. Убирайте за собой остатки салютов и фейерверков. Мы ежегодно видим огромное количество взрываемых салютов в новогоднюю ночь - это тысячи упаковок от фейерверков, салютов, бенгальских огней. Пожалуйста, как отстреляете свою радость, забирайте оставшийся мусор с собой, покажите пример детям. Особенно это важно, если вы запускаете фейерверки на окраинах города или на природе.

2. Уменьшайте объём вашего мусора. В эти дни совершается сумасшедшие количество покупок. И выбрасывается огромное количество вещей. Прессуйте и уплотняйте по возможности мусор. Очень много объёмного, пустого мусора в контейнерах. Прошу потратить немного времени на разбор упаковки и коробок, чтоб уменьшить объём.

3. Приезжая на зимний Байкал, забирайте мусор с собой. И обходитесь без «байкальских поцелуев» (угощения коктейлями из толщи льда озера). Самое главное подготовьте заранее плотные мешки для мусора, чтоб не оставлять следы от зимних пикников на Священном месте.

мусор Болотов Новый год советы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии будут исследовать генетику скота в районах
В Бурятии будут исследовать генетику скота в районах
Моя Бурятия, 25.12.2024
Это позволит своевременно принимать меры по улучшению генофонда
В Бурятии соревновались молодые педагоги
В Бурятии соревновались молодые педагоги
Моя Бурятия, 24.12.2024
Организаторы и участники единодушно отметили важность мероприятия для профессионального роста молодёжи
Солистка Бурятского оперного театра стала лауреатом конкурса вокалистов в Монголии
Солистка Бурятского оперного театра стала лауреатом конкурса вокалистов в Монголии
Моя Бурятия, 24.12.2024
Дина Санданова исполнила арии из знаменитых опер Моцарта, Пуччини, Глинки, Римского-Корсакова
В Бурятии проходит конкурс на лучшую ёлку, сделанную своими руками
В Бурятии проходит конкурс на лучшую ёлку, сделанную своими руками
Моя Бурятия, 24.12.2024
Один из основных критериев — это использование экологичных материалов
В Бурятии прошёл традиционный зимний бал
В Бурятии прошёл традиционный зимний бал
Моя Бурятия, 24.12.2024
Участие приняли школы республики и Монголии
В Улан-Удэ студенты изготовили ёлки из отходов пиломатериалов
В Улан-Удэ студенты изготовили ёлки из отходов пиломатериалов
Моя Бурятия, 23.12.2024
Они приняли участие во всероссийской акции
Бурятский учёный победил в конкурсе трудов молодых историков
Бурятский учёный победил в конкурсе трудов молодых историков
Моя Бурятия, 22.12.2024
Его научный труд посвящён политической истории Внутренней Монголии
В техникуме Бурятии открыли новые учебные лаборатории
В техникуме Бурятии открыли новые учебные лаборатории
Моя Бурятия, 20.12.2024
В 2025 году в ссузе планируется создать ещё 2 мастерские
Команда из Бурятии стала первой на всероссийском хакатоне
Команда из Бурятии стала первой на всероссийском хакатоне
Моя Бурятия, 20.12.2024
Прототип робота-экскурсовода удостоился диплома «СибРобоФеста»
В Бурятии на территории штаба 36 армии открыли мемориал военным контрразведчикам
В Бурятии на территории штаба 36 армии открыли мемориал военным контрразведчикам
Моя Бурятия, 20.12.2024
Военнослужащие возложили цветы к мемориалу, почтив память погибших товарищей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^