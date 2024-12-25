В Улан-Удэ экоактивист призвал ответственно обращаться с «праздничным» мусором

В этом нет ничего сложного

Чингис Болотов, бывший глава КВН-движения Бурятии, креативный борец с мусором, а ныне ещё и депутат Улан-Удэнского горсовета, призвал жителей республики к ответственному обращению с отходами во время новогодних праздников. Дело в том, что они специфичны.

По словам экоактивиста, в преддверии года зелёной деревянной змеи важно соблюдать правильные экопривычки, чтобы наступающий год стал успешным и гармоничным для всех нас.

Просьбы от Болотова:

1. Убирайте за собой остатки салютов и фейерверков. Мы ежегодно видим огромное количество взрываемых салютов в новогоднюю ночь - это тысячи упаковок от фейерверков, салютов, бенгальских огней. Пожалуйста, как отстреляете свою радость, забирайте оставшийся мусор с собой, покажите пример детям. Особенно это важно, если вы запускаете фейерверки на окраинах города или на природе.

2. Уменьшайте объём вашего мусора. В эти дни совершается сумасшедшие количество покупок. И выбрасывается огромное количество вещей. Прессуйте и уплотняйте по возможности мусор. Очень много объёмного, пустого мусора в контейнерах. Прошу потратить немного времени на разбор упаковки и коробок, чтоб уменьшить объём.

3. Приезжая на зимний Байкал, забирайте мусор с собой. И обходитесь без «байкальских поцелуев» (угощения коктейлями из толщи льда озера). Самое главное подготовьте заранее плотные мешки для мусора, чтоб не оставлять следы от зимних пикников на Священном месте.