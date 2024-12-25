25 декабря

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Команды учёных вуза Бурятии получили патенты

Команды учёных вуза Бурятии получили патенты
Моя Бурятия,  Фото:БГСХА
Среди изобретений: дезинфицирующие салфетки и способ кастрации

В Бурятии команды учёных сельскохозяйственной академии получили патенты. Так, патент на изобретение «Дезинфицирующие салфетки с экстрактом ноготков лекарственных» получили авторы: Калашников Сергей, Давыдова Оксана, Алтаева Ольга, Петров Виктор и Авдеева Ульяна.

Как отметили в БГСХА, салфетки имеют широкий спектр применения: от гигиенической обработки рук до дезинфекции медицинских инструментов и оборудования. Это инновационное решение может быть использовано в различных сферах, включая медицинские учреждения, пищевую промышленность, образовательные заведения, салоны красоты и коммунальные службы.

Патент на изобретение «Способ кастрации продуктивных животных» получили Цыбикжапов Алдар и Балык Роман. Изобретение относится к ветеринарии, в частности к способу кастрации самцов: быков, баранов, хряков – и может быть использовано при массовой кастрации. Предложенный способ существенно отличается от других способов кастрации тем, что время на отделение семенника от тела животного составляет всего 3-5 секунд. Использование изобретения позволит упростить технику проведения операции, предотвратить послеоперационное кровотечение и значительно сократить время проведения кастрации.
Бурятия наука изобретения

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