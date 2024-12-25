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В Бурятии будут исследовать генетику скота в районах

В Бурятии будут исследовать генетику скота в районах
Моя Бурятия,  Фото:Baikal-daily.ru
Это позволит своевременно принимать меры по улучшению генофонда

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Амгалан Дармаев познакомился с работой молекулярно-генетической лаборатории при племенной службе республики.

Лаборатория работает для подтверждения племенного статуса хозяйств Бурятии. За три года лаборатория увеличила производственные мощности с 500-600 исследований до 3 500-4 000 исследований в год, что позволяет также удовлетворять потребности Иркутской области.

Для улучшения характеристик скота в Бурятии Амгалан Дармаев дал поручение по исследованию лабораторией генетических характеристик скота в районах республики. Это позволит своевременно принимать меры по улучшению генофонда путём завоза породистых быков-производителей и проведения искусственного осеменения.

- Одним из самых главных наших исследований является подтверждение достоверности происхождения. То есть мы сравниваем животных между собой и выясняем, являются между собой родственниками или нет. Это как раз происходит с помощью микросателлитных маркеров STR и ДНК. Также, получается, мы занимаемся выявлением положительных генетических аномалий. В основном это касается мутаций, которые в большей части распространены в среде мясного скота, - рассказал руководитель лаборатории Дмитрий Косолапов.

На сегодня племенная служба оказывает консультативную и методическую помощь сельхозпредприятиям республики в подборе племенных животных, их покупке и продаже для получения в дальнейшем высокоценного потомства от них.

В 2024 году по официальным запросам на племенную продажу молодняка разных видов сельскохозяйственных животных выдано 740 свидетельств, а приобретено за пределами Бурятии 46 племенных животных в 4 крупных хозяйства республики.

Для улучшения породных качеств стада мясной и молочной направленности также проводится работа по внедрению искусственного осеменения.
сельское хозяйство скот

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