Солистка Бурятского оперного театра стала лауреатом конкурса вокалистов в Монголии

Ведущая солистка оперной труппы Бурятского театра оперы и балета Дина Санданова стала лауреатом I степени VI международного конкурса исполнителей арий и романса имени Ц. Пурэвдорж в Монголии.- Это самый престижный конкурс в области классического искусства в соседнем государстве. В этом году он был приурочен к празднованию 60-летия со дня создания школы профессиональных певцов в Монголии и 95-летия со дня рождения Героя труда Монголии и народного артиста Ц. Пүрэвдорж, - отметили в театре.Вокальный конкурс проходил в Улан-Баторе с 13 по 17 декабря в три тура. Участие приняли более 65 исполнителей из разных стран. Оценивало участников международное жюри, среди которых были представители Италии, Китая, Японии, Монголии и России. В состав также вошли народная артистка России Дарима Линховоин и народный артист Бурятии Намхай Мунхзул.Дина Санданова успешно прошла все туры. Она исполнила арии из знаменитых опер Моцарта, Пуччини, Глинки, Римского-Корсакова и другие. В результате звезда бурятской сцены удостоена звания лауреата I степени среди женских голосов.- Третий тур мы спели с итальянским дирижёром и главным дирижёром Монгольского театра оперы и балета. Это был потрясающий опыт. Я очень довольна результатом. Благодарю за поддержку министерство культуры Бурятии и Бурятский театр оперы и балета, - рассказала Дина Санданова.