В Бурятии проходит конкурс на лучшую ёлку, сделанную своими руками

В ресурсном эколого-биологическом центре Бурятии проходит конкурс среди детей на лучшую ёлку, сделанную своими руками. Конкурсанты отправляли свои работы со всех районов республики.На суд жюри были представлены 319 работ. Один из основных критериев — это использование экологичных материалов, возможность их утилизации или переработки.Мероприятие проводится ежегодно, в преддверии Нового года, и уже по традиции специалисты республиканского агентства лесного хозяйства выступают в качестве председателей конкурсной комиссии.Победителей выбирают в пяти номинациях:- дети от 3 до 6 лет;- от 7 до 10 лет;- от 11 до 14 лет;- от 15 до 17 лет;- лучшая семейная поделка.- Выбирать было непросто. Каждая композиция достойна отдельного внимания. Ребята использовали пробки, ветки, шишки, продукты питания для создания своих шедевров. Я хочу поблагодарить родителей и детей от лица лесников за активную жизненную позицию и творческий подход, просмотр самодельных ёлок по-настоящему зарядил праздничным настроением. Ребята не только получают удовольствие от процесса, но и учатся бережному отношению к природе, получают экологическое воспитание, - отметила Ольга Ефимова, консультант агентства лесного хозяйства.