24 декабря

23 декабря

Популярное

В Бурятии проходит конкурс на лучшую ёлку, сделанную своими руками

В Бурятии проходит конкурс на лучшую ёлку, сделанную своими руками
Моя Бурятия,  Фото:предоставлено РАЛХ
Один из основных критериев — это использование экологичных материалов

В ресурсном эколого-биологическом центре Бурятии проходит конкурс среди детей на лучшую ёлку, сделанную своими руками. Конкурсанты отправляли свои работы со всех районов республики.

На суд жюри были представлены 319 работ. Один из основных критериев — это использование экологичных материалов, возможность их утилизации или переработки.





Мероприятие проводится ежегодно, в преддверии Нового года, и уже по традиции специалисты республиканского агентства лесного хозяйства выступают в качестве председателей конкурсной комиссии.

Победителей выбирают в пяти номинациях:
- дети от 3 до 6 лет;
- от 7 до 10 лет;
- от 11 до 14 лет;
- от 15 до 17 лет;
- лучшая семейная поделка.



- Выбирать было непросто. Каждая композиция достойна отдельного внимания. Ребята использовали пробки, ветки, шишки, продукты питания для создания своих шедевров. Я хочу поблагодарить родителей и детей от лица лесников за активную жизненную позицию и творческий подход, просмотр самодельных ёлок по-настоящему зарядил праздничным настроением. Ребята не только получают удовольствие от процесса, но и учатся бережному отношению к природе, получают экологическое воспитание, - отметила Ольга Ефимова, консультант агентства лесного хозяйства.

Возрастное ограничение 0+

конкурс елка экология

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии прошёл традиционный зимний бал
В Бурятии прошёл традиционный зимний бал
Моя Бурятия, 24.12.2024
Участие приняли школы республики и Монголии
В Улан-Удэ студенты изготовили ёлки из отходов пиломатериалов
В Улан-Удэ студенты изготовили ёлки из отходов пиломатериалов
Моя Бурятия, 23.12.2024
Они приняли участие во всероссийской акции
Бурятский учёный победил в конкурсе трудов молодых историков
Бурятский учёный победил в конкурсе трудов молодых историков
Моя Бурятия, 22.12.2024
Его научный труд посвящён политической истории Внутренней Монголии
В техникуме Бурятии открыли новые учебные лаборатории
В техникуме Бурятии открыли новые учебные лаборатории
Моя Бурятия, 20.12.2024
В 2025 году в ссузе планируется создать ещё 2 мастерские
Команда из Бурятии стала первой на всероссийском хакатоне
Команда из Бурятии стала первой на всероссийском хакатоне
Моя Бурятия, 20.12.2024
Прототип робота-экскурсовода удостоился диплома «СибРобоФеста»
В Бурятии на территории штаба 36 армии открыли мемориал военным контрразведчикам
В Бурятии на территории штаба 36 армии открыли мемориал военным контрразведчикам
Моя Бурятия, 20.12.2024
Военнослужащие возложили цветы к мемориалу, почтив память погибших товарищей
Московская семья вылечила и приютила шарпея из Бурятии
Московская семья вылечила и приютила шарпея из Бурятии
Моя Бурятия, 20.12.2024
Пёс, который раньше жил в уличной будке, обрёл любящих хозяев
В заказнике в Бурятии открыли первый экомаршрут
В заказнике в Бурятии открыли первый экомаршрут
Моя Бурятия, 19.12.2024
Тропа проходит через уникальные пейзажи с панорамными видами на Байкал
Улан-удэнцы вручили дворнику новогодний подарок
Улан-удэнцы вручили дворнику новогодний подарок
Моя Бурятия, 19.12.2024
Дворник пользуется большим уважением среди жителей и коллег

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^