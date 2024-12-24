В Бурятии соревновались молодые педагоги

В Бурятии прошёл республиканский конкурс для молодых педагогов. В мероприятии на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Родник» приняло участие 40 молодых педагогов из различных муниципалитетов республики.- Этот конкурс стал завершающим этапом постоянно действующего семинара для молодых педагогов, направленного на совершенствование их компетенций, а также развитие умений и навыков, необходимых для участия в конкурсах профессионального мастерства, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.В рамках педагогической мастерской работали три секции: «Эссе» на тему «Учитель – герой нашего времени?», «Проектирование урока», а также «Образовательный проект», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спикеры провели мастер-классы по разработке эссе, урока и проекта, ознакомили участников с критериями оценивания конкурсных испытаний и возглавили работу жюри конкурса.В результате конкурса были определены победители в личном первенстве. Первое место заняла Наталья Игумнова, учитель Кяхтинской СОШ № 4 Кяхтинского района. Второе место выиграл Элбек Сандаков, учитель Талецкой СОШ Заиграевского района. Третье место завоевала Арюна Биликтуева, учитель СОШ № 9 города Улан-Удэ.В командном зачёте по итогам конкурсных испытаний «Разговоры о важном» на тему «Герои рядом...» и музыкально-развлекательной игры «Песни военных лет» были выявлены следующие лидеры. Первое место заняла команда под номером «3», в состав которой вошли: Биликтуева Арюна, Гороховская Юлия, Жамбалтарова Светлана, Федосеева Алла и Шпис Наталия. Второе место завоевала команда номер «5» в следующем составе: Игумнова Наталья, Сандаков Элбек, Соловьёва Анастасия, Усольцева Надежда и Хамаев Владимир. Третье место заняла команда под номером «8», в которую вошли: Матуева Софья, Пославская Зоя, Табдаева Ирина, Юлдашева Лола и Ян Анна.Всем победителям были вручены дипломы и призы, участникам — сертификаты, а членам жюри и спикерам — благодарственные письма.