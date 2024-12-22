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Бурятский учёный победил в конкурсе трудов молодых историков

Бурятский учёный победил в конкурсе трудов молодых историков
Моя Бурятия,  Фото:предоставлено организаторами
Его научный труд посвящён политической истории Внутренней Монголии

20 декабря в Доме Российского исторического общества в Москве наградили победителей II конкурса трудов молодых учёных-историков. Конкурс проводит издательство «Наука» при поддержке Российского исторического общества и министерства науки и высшего образования РФ.

В этом году победителями стали исследователи из Казани, Санкт-Петербурга, Иркутска, Улан-Удэ и Тюмени. Отмечается, что работы молодых исследователей затрагивают широкий круг проблемных вопросов отечественной и всемирной истории.

Одним из лауреатов конкурса стал учёный из Бурятии Павел Дудин. Его научный труд называется «Политическая история внутренней Монголии в конце XIX – первой половине XX века».

В монографии исследуется политическая судьба Внутренней Монголии, даётся характеристика процесса становления государственности в контексте геополитических сценариев и исторических процессов в конце XIX — первой половине ХХ в., которые привели её к статусу автономного района в составе Китайской Народной Республики.

В качестве награды издательство «Наука» напечатало труд Павла Дудина в виде книги. Вероятно, скоро с изданием можно будет ознакомиться в библиотеках, а в электронном виде книга уже опубликована на специализированных интернет-площадках.
ученые история

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