22 декабря

21 декабря

20 декабря

Популярное

В Бурятии появился ещё один новый детский сад

В Бурятии появился ещё один новый детский сад
Моя Бурятия,  Фото:t.me/alexeytsydenov

На целых 136 мест

21 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов открыл в улусе Санага Закаменского района новый детский садик на 136 мест.

«Ранее детский сад был в здании школы. Это, конечно, было неудобно, - поделился глава в своём телеграм-канале. - Теперь же детишки ходят в красивый, комфортный свой садик, который полностью оборудован всем необходимым. Пусть в этом саду всегда звучат детские голоса, чтобы было много детей».



Санагинский детский сад - самое большое сельское дошкольное учреждение в районе. Каждая группа имеет свою игровую, приемную, спальную и раздаточную. Сад оформлен в национальном стиле. Также выделено помещение для музея, где также проходят занятия по бурятскому языку.

Раньше сад носил название «Малыш». Несколько лет назад его переименовали в «Ургы», что означает подснежник, первая ласточка весны.

Также в районе недавно открылись новые детские сады в улусе Дутулур, в селе Баянгол, проведён капитальный ремонт детских садов в селе Хамней и в селе Мыла. Кроме того, в Дутулуре построена и уже работает новая школа на 100 мест, сообщил Цыденов.

«Президент России Владимир Владимирович Путин нас поддерживает, - оптимистично отметил глава республики. - Мы продолжаем строить детские сады, школы, дороги, в общем, делать нашу жизнь лучше и счастливее. Чтобы у наших детей были все возможности расти, развиваться, быть умными, успешными людьми. И делать нашу Бурятию, нашу Россию сильнее».

Закаменский район детсад Цыденов открытие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В техникуме Бурятии открыли новые учебные лаборатории
В техникуме Бурятии открыли новые учебные лаборатории
Моя Бурятия, 20.12.2024
В 2025 году в ссузе планируется создать ещё 2 мастерские
Команда из Бурятии стала первой на всероссийском хакатоне
Команда из Бурятии стала первой на всероссийском хакатоне
Моя Бурятия, 20.12.2024
Прототип робота-экскурсовода удостоился диплома «СибРобоФеста»
В Бурятии на территории штаба 36 армии открыли мемориал военным контрразведчикам
В Бурятии на территории штаба 36 армии открыли мемориал военным контрразведчикам
Моя Бурятия, 20.12.2024
Военнослужащие возложили цветы к мемориалу, почтив память погибших товарищей
Московская семья вылечила и приютила шарпея из Бурятии
Московская семья вылечила и приютила шарпея из Бурятии
Моя Бурятия, 20.12.2024
Пёс, который раньше жил в уличной будке, обрёл любящих хозяев
В заказнике в Бурятии открыли первый экомаршрут
В заказнике в Бурятии открыли первый экомаршрут
Моя Бурятия, 19.12.2024
Тропа проходит через уникальные пейзажи с панорамными видами на Байкал
Улан-удэнцы вручили дворнику новогодний подарок
Улан-удэнцы вручили дворнику новогодний подарок
Моя Бурятия, 19.12.2024
Дворник пользуется большим уважением среди жителей и коллег
Представлен проект учебника истории Бурятии
Представлен проект учебника истории Бурятии
Моя Бурятия, 18.12.2024
Его презентовали на конференции по созданию учебников региональной истории
Журавль из Бурятии долетел до Индии
Журавль из Бурятии долетел до Индии
Моя Бурятия, 18.12.2024
Птицу опознали, так как она окольцована  
В Бурятии пройдёт традиционный бал учащихся
В Бурятии пройдёт традиционный бал учащихся
Моя Бурятия, 18.12.2024
К ним присоединятся школьники из Монголии
В Бурятии выбрали лучших воспитателей спецшкол
В Бурятии выбрали лучших воспитателей спецшкол
Моя Бурятия, 17.12.2024
Гран-при выиграла представительница СКОШИ №2 имени Воропаева
Студенты Бурятии помогают ветеранам, труженикам тыла и людям с ОВЗ
Студенты Бурятии помогают ветеранам, труженикам тыла и людям с ОВЗ
Моя Бурятия, 17.12.2024
В республике стартовал новый сезон патриотической акции
Школьники Бурятии стали вторыми на международном ИТ-конкурсе
Школьники Бурятии стали вторыми на международном ИТ-конкурсе
Моя Бурятия, 17.12.2024
Ребята – выпускники образовательного центра «Асториум»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^