В Бурятии появился ещё один новый детский сад

На целых 136 мест

21 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов открыл в улусе Санага Закаменского района новый детский садик на 136 мест.

«Ранее детский сад был в здании школы. Это, конечно, было неудобно, - поделился глава в своём телеграм-канале. - Теперь же детишки ходят в красивый, комфортный свой садик, который полностью оборудован всем необходимым. Пусть в этом саду всегда звучат детские голоса, чтобы было много детей».







Санагинский детский сад - самое большое сельское дошкольное учреждение в районе. Каждая группа имеет свою игровую, приемную, спальную и раздаточную. Сад оформлен в национальном стиле. Также выделено помещение для музея, где также проходят занятия по бурятскому языку.



Раньше сад носил название «Малыш». Несколько лет назад его переименовали в «Ургы», что означает подснежник, первая ласточка весны.



Также в районе недавно открылись новые детские сады в улусе Дутулур, в селе Баянгол, проведён капитальный ремонт детских садов в селе Хамней и в селе Мыла. Кроме того, в Дутулуре построена и уже работает новая школа на 100 мест, сообщил Цыденов.

«Президент России Владимир Владимирович Путин нас поддерживает, - оптимистично отметил глава республики. - Мы продолжаем строить детские сады, школы, дороги, в общем, делать нашу жизнь лучше и счастливее. Чтобы у наших детей были все возможности расти, развиваться, быть умными, успешными людьми. И делать нашу Бурятию, нашу Россию сильнее».