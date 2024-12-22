2025 год в России будет объявлен Годом защитника Отечества

Об этом сообщил президент Путин

- В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы, - напомнил 20 декабря президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по поддержке семей. - В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь наших героев: и участников специальной военной операции сегодня, и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину, во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм.

Напомним, что заканчивающийся 2024 год в стране был посвящён семье.