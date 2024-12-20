20 декабря

19 декабря

Популярное

Команда из Бурятии стала первой на всероссийском хакатоне

Команда из Бурятии стала первой на всероссийском хакатоне
Моя Бурятия,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Прототип робота-экскурсовода удостоился диплома «СибРобоФеста»

Команда детского технопарка «Кванториум» из Бурятии завоевала первое место во всероссийском хакатоне «СибРобоФест 2024». Это большое событие в мире юных изобретателей прошло с 10 по 13 декабря в Новосибирске и собрало 30 команд школьников в возрасте от 10 до 17 лет, представляющих Новосибирск, Новосибирскую область, Томскую область, Алтайский край и, конечно же, Бурятию.

- Хакатон «СибРобоФест 2024» стал уникальной платформой, где участники работали над реальными задачами, предоставленными партнёрами мероприятия. Например, Музей связи и техники предложил молодым инженерам создать робота-экскурсовода, тогда как Новосибирская государственная областная научная библиотека поставила задачу по автоматизации процессов сортировки книг с помощью робототехники. Также, по заданию Сибирского государственного университета водного транспорта, командам было необходимо разработать автономный RGB светильник, работающий в условиях загрязнённого водоёма, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Команду Бурятии представляли Прохор З., Кирилл З. и Матвей А. Наставником ребят выступил Валерий Сафули. Четыре дня напряженной работы и творчества не прошли зря — проект прототипа робота-экскурсовода, созданный школьниками, был высоко оценён всеми членами жюри и набрал на итоговой защите 197 баллов. В результате команда удостоилась диплома 1 степени в номинации «Мобильная робототехника» в возрастной категории 14-17 лет.

- Всероссийский хакатон «СибРобоФест 2024» продемонстрировал высокую подготовку молодых робототехников, стал важной платформой для обмена опытом, налаживания новых связей и продвижения STEM-образования в регионах, - отмечают организаторы соревнования из IT-куба «Лицей №22 «Надежда Сибири».
Бурятия образование роботы хакатон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Команда из Бурятии стала первой на всероссийском хакатоне
Команда из Бурятии стала первой на всероссийском хакатоне
Моя Бурятия, 20.12.2024
Прототип робота-экскурсовода удостоился диплома «СибРобоФеста»
В Бурятии на территории штаба 36 армии открыли мемориал военным контрразведчикам
В Бурятии на территории штаба 36 армии открыли мемориал военным контрразведчикам
Моя Бурятия, 20.12.2024
Военнослужащие возложили цветы к мемориалу, почтив память погибших товарищей
Московская семья вылечила и приютила шарпея из Бурятии
Московская семья вылечила и приютила шарпея из Бурятии
Моя Бурятия, 20.12.2024
Пёс, который раньше жил в уличной будке, обрёл любящих хозяев
В заказнике в Бурятии открыли первый экомаршрут
В заказнике в Бурятии открыли первый экомаршрут
Моя Бурятия, 19.12.2024
Тропа проходит через уникальные пейзажи с панорамными видами на Байкал
Улан-удэнцы вручили дворнику новогодний подарок
Улан-удэнцы вручили дворнику новогодний подарок
Моя Бурятия, 19.12.2024
Дворник пользуется большим уважением среди жителей и коллег
Представлен проект учебника истории Бурятии
Представлен проект учебника истории Бурятии
Моя Бурятия, 18.12.2024
Его презентовали на конференции по созданию учебников региональной истории
Журавль из Бурятии долетел до Индии
Журавль из Бурятии долетел до Индии
Моя Бурятия, 18.12.2024
Птицу опознали, так как она окольцована  
В Бурятии пройдёт традиционный бал учащихся
В Бурятии пройдёт традиционный бал учащихся
Моя Бурятия, 18.12.2024
К ним присоединятся школьники из Монголии
В Бурятии выбрали лучших воспитателей спецшкол
В Бурятии выбрали лучших воспитателей спецшкол
Моя Бурятия, 17.12.2024
Гран-при выиграла представительница СКОШИ №2 имени Воропаева
Студенты Бурятии помогают ветеранам, труженикам тыла и людям с ОВЗ
Студенты Бурятии помогают ветеранам, труженикам тыла и людям с ОВЗ
Моя Бурятия, 17.12.2024
В республике стартовал новый сезон патриотической акции
Школьники Бурятии стали вторыми на международном ИТ-конкурсе
Школьники Бурятии стали вторыми на международном ИТ-конкурсе
Моя Бурятия, 17.12.2024
Ребята – выпускники образовательного центра «Асториум»
В Улан-Удэ продлили льготную стерилизацию кошек
В Улан-Удэ продлили льготную стерилизацию кошек
Моя Бурятия, 17.12.2024
Владельцам кошек нужно будет оплатить только расходные материалы
В Бурятии нашли архивные карточки заказников
В Бурятии нашли архивные карточки заказников
Моя Бурятия, 17.12.2024
Некоторые из этих заказников уже ликвидированы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^