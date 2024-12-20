Команда из Бурятии стала первой на всероссийском хакатоне

Команда детского технопарка «Кванториум» из Бурятии завоевала первое место во всероссийском хакатоне «СибРобоФест 2024». Это большое событие в мире юных изобретателей прошло с 10 по 13 декабря в Новосибирске и собрало 30 команд школьников в возрасте от 10 до 17 лет, представляющих Новосибирск, Новосибирскую область, Томскую область, Алтайский край и, конечно же, Бурятию.- Хакатон «СибРобоФест 2024» стал уникальной платформой, где участники работали над реальными задачами, предоставленными партнёрами мероприятия. Например, Музей связи и техники предложил молодым инженерам создать робота-экскурсовода, тогда как Новосибирская государственная областная научная библиотека поставила задачу по автоматизации процессов сортировки книг с помощью робототехники. Также, по заданию Сибирского государственного университета водного транспорта, командам было необходимо разработать автономный RGB светильник, работающий в условиях загрязнённого водоёма, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.Команду Бурятии представляли Прохор З., Кирилл З. и Матвей А. Наставником ребят выступил Валерий Сафули. Четыре дня напряженной работы и творчества не прошли зря — проект прототипа робота-экскурсовода, созданный школьниками, был высоко оценён всеми членами жюри и набрал на итоговой защите 197 баллов. В результате команда удостоилась диплома 1 степени в номинации «Мобильная робототехника» в возрастной категории 14-17 лет.- Всероссийский хакатон «СибРобоФест 2024» продемонстрировал высокую подготовку молодых робототехников, стал важной платформой для обмена опытом, налаживания новых связей и продвижения STEM-образования в регионах, - отмечают организаторы соревнования из IT-куба «Лицей №22 «Надежда Сибири».