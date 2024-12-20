20 декабря

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В техникуме Бурятии открыли новые учебные лаборатории

В техникуме Бурятии открыли новые учебные лаборатории
Моя Бурятия,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
В 2025 году в ссузе планируется создать ещё 2 мастерские

На днях в Бурятии, в стенах политехнического техникума состоялось торжественное открытие девяти новых учебных лабораторий. В ходе экскурсии по новым лабораториям гости смогли ознакомиться с современным оборудованием и технологическим оснащением, которое позволит студентам получить практические навыки в различных областях.

Открытые лаборатории включают:
1. Наладку контрольно-измерительных приборов и автоматики.
2. Обслуживание электрических подстанций.
3. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий.
4. Диагностику и ремонт оборудования, узлов и агрегатов транспортных средств.
5. Лабораторию проектирования, моделирования и конструирования процессов.
6. Лабораторию химического анализа и физическо-механических испытаний.
7. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования.
8. Ремонт промышленного оборудования предприятий.

Ключевым элементом проекта является взаимодействие техникума с предприятиями лесопромышленного комплекса. В 2023 году политехнический техникум стал победителем конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий в рамках проекта «Профессионалитет» по направлению «Лесная промышленность».

- Лесопромышленный комплекс является стратегической отраслью региона, так как более 80 % его территории покрыто лесом, а лесопереработка составляет 3,7 % от общего объёма промышленного производства. В этой области трудятся более 9 тысяч человек, - отметили в пресс-службе министерства образования РБ.

Открытие новых лабораторий – это возможность для техникума укрепить свои позиции как центра профессиональной подготовки будущих специалистов, способных отвечать современным требованиям отрасли.

- Благодаря реализации федерального проекта «Профессионалитет» наши студенты получают уникальную возможность освоить несколько профессий в рамках одной специальности, что существенно увеличивает их конкурентоспособность на рынке труда. Мы гордимся тем, что с 2022 года в проект вошли четыре профессиональные образовательные организации Республики Бурятия, каждая из которых получила федеральные гранты. Это не просто финансовая поддержка, но и уверенность в завтрашнем дне для наших студентов: они смогут заключить целевые договоры с ведущими предприятиями региона, что гарантирует им трудоустройство после обучения. Мы продолжаем активно работать над развитием системы среднего профессионального образования и в 2025 году политехническому техникуму будет выделена субсидия в размере 10 миллионов рублей на создание ещё 2 мастерских в рамках плана мероприятий по социальному развитию точек экономического роста Республики Бурятия на средства «дальневосточной субсидии», – отметил начальник отдела среднего профессионального образования Евгений Цыренов.

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