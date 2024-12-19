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В Бурятии стартовала традиционная акция «Полицейский Дед Мороз».

В Бурятии стартовала традиционная акция «Полицейский Дед Мороз».
Моя Бурятия,  Фото:МВД по Бурятии
Акция продлится до 10 января 2025 года

В Бурятии стартовала традиционная акция «Полицейский Дед Мороз».

В рамках акции полицейские и общественники поздравят с Новым годом и Рождеством воспитанников и учеников подшефных дошкольных и учебных учреждений, детских домов, школ-интернатов, а также детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. «Внимание будет уделено и детям сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебного долга, а также их коллег, которые в настоящее время обеспечивают правопорядок за пределами республики», - отмечают в МВД по Бурятии.

Сотрудники полиции не только поздравят ребят с праздниками и вручат подарки: с ними будут проведены занятия правовой и патриотической направленности, интерактивные игры.

- Детям расскажут об основах законодательства и ответственности за противоправные действия, правилах поведения на проезжей части и в транспорте, дадут рекомендации по обеспечению личной безопасности в общественных местах, - рассказали в министерстве.

В Тункинском районе уже прошли первые мероприятия в рамках акции. Так, стражи порядка встретились с учащимися Кыренской школы. Облачённый в Деда Мороза помощник участкового уполномоченного полиции Дамдин Самбуев напомнил ребятам о наступающем празднике волшебства, призвал не подвергать себя разного рода опасностям и весело и безопасно встретить Новый год.

Его коллеги-правоохранители - сотрудник ПДН Янживана Ганжеева и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Сожилма Будаева — рассказали о правилах поведения в интернете, рисках встречи с IT-мошенниками и осторожности на зимней дороге, ледовых горках и в местах других зимних развлечений.

Организовали для школьников и патриотическую встречу, главным героем которой стал участник СВО Матвей Сушкеев. Мужчина поделился с детьми рассказом о своей службе, подвигах российских военнослужащих, которые героически защищают Родину. Ребята с большим интересом слушали, задавали серьёзные вопросы.

Мероприятия акции «Полицейский Дед Мороз» прошли также для школьников Горхонской СОШ, в том числе обучающихся в профильном полицейском классе.

Акция продлится до 10 января 2025 года.


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полиция Новый год

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