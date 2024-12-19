В заказнике в Бурятии открыли первый экомаршрут

В Энхалукском заказнике (особо охраняемой природной территории регионального значения), что находится в Кабанском районе Бурятии, открыли первый экологический маршрут.Тропа длиной 1,2 км проходит через уникальные пейзажи с панорамными видами на Байкал. Для посетителей оборудованы зоны отдыха.На тропе установлено четыре информационных стенда. На одном из них размещена информация про нерп, созданная с помощью искусственного интеллекта Gigachat. Для детей установлены качели, а для взрослых - тарзанка.Маршрут официально одобрен и получил паспорт в соответствии с ГОСТом, сообщили в БУ «Бурприрода».- В летнее время Энхалукский заказник с рекреационными целями посещают несколько тысяч человек. Сюда приезжают не только с Бурятии, но и других регионов России. Для знакомства с историей и природой Энхалукского заказника здесь оборудованы информационные стенды. Пройдя по маршруту, туристы смогут самостоятельно узнать о природных и исторических достопримечательностях, прочитать экосказки про животный мир Энхалукского заказника. Уверен, что площадка станет местом притяжения экотуризма на ООПТ регионального значения, - отметил руководитель БУ «Бурприрода» Алдар Цыбикмитов.- Новый проект важен и с точки зрения развития экологического образования. И дети, и взрослые смогут узнать информацию об этом сакральном месте. Я сама родом с Кабанского района и мне вдвойне приятно, что такие экоинициативы реализуются на Байкале, - подчеркнула министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева.Работы были выполнены на винтовых сваях, этот метод единственный, который разрешён для использования в особо охраняемых природных территориях.