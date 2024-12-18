18 декабря

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В Бурятии сотрудники агентства лесного хозяйства оказали помощь дому-интернату

В Бурятии сотрудники агентства лесного хозяйства оказали помощь дому-интернату
Моя Бурятия,  Фото:РАЛХ
Куплена необходимая техника

Сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства в преддверии новогоднего праздника оказали помощь детскому дому-интернату «Журавушка».

В детский дом-интернат для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии куплена необходимая техника.

- Хочу поблагодарить наших лесников за отзывчивость, за то, что оперативно собрали нужную сумму. Мы как никто другой знаем, на какие чудеса способен человек. Борьба с огненной стихией - тяжёлый, но рукотворный труд. Пусть в наступающем году каждый получит желанный подарок, - отметил Дмитрий Баклашкин, первый заместитель руководителя агентства.
благотворительность

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