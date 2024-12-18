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В Бурятии пройдёт традиционный бал учащихся

В Бурятии пройдёт традиционный бал учащихся
Моя Бурятия,  Фото:Baikal-daily.ru
К ним присоединятся школьники из Монголии

Сегодня, 18 декабря, в Улан-Удэ состоится традиционный Кадетско-Мариинский бал, объединяющий учащихся из различных образовательных учреждений в рамках сетевого республиканского проекта «Педагогический коллайдер как среда развития наставничества». Мероприятие пройдёт в Бурятском академическом театре драмы им. Х. Намсараева. В этом году бал объединит учащихся образовательных учреждений, включая партнёрские школы из Улан-Удэ и Монголии.

- Кадетско-Мариинский бал имеет важное значение для сохранения и возвращения традиций, укрепления духовно-нравственных ценностей, а также формирования эстетического воспитания среди молодого поколения. Этот бал станет не только площадкой для творческого самовыражения, но и возможностью для укрепления связей между образовательными учреждениями и развития военно-патриотического воспитания, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Танцевальная программа включает в себя разнообразные танцы: полонез (выход), па де патинер, па де спань, испанский вальс, краковяк, галоп, московская кадриль. Участникам бала необходимо владеть вальсом, а также проявить креативность во время вальсовых игр.

Возрастное ограничение: 6+.
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