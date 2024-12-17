В Бурятии нашли архивные карточки заказников

В Бурятии нашли интересный документ - карточки заказников второй половины прошлого века. Один из них был рядом с Улан-Удэ, рассказали в БУ «Бурприрода».В 1970-х годах в республике существовало более 27 заказников, среди них: Гурульбинский (Иволгинский район), Бадары (Тункинский район), Мухэйский (Еравнинский район), Степнодворецкий (Кабанский район), Амалатский (Баунтовский район), Ацульский (Селенгинский район), Катерский (Северо-Байкальский район).- Данный документ сохраним для музея ООПТ регионального значения, который обязательно появится в будущем, - отметили в «Бурприроде».Животный мир был очень богат в то время, отмечают специалисты. Например, в Гурульбинском заказнике в 1976 году обитало 18 изюбрей, 15 косуль, 150 рябчиков и так далее. В Амалатском заказнике в 1986 году обитало 80 косуль, 8 рысей, 30 горностаев, 20 кабарги.В 90-е годы некоторые заказники были ликвидированы по разным причинам. К примеру, Джергинский, Чивыркуйский заказники тоже были раньше заказниками, потом перешли в систему федеральных ООПТ и стали заповедниками.