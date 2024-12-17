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Школьники Бурятии стали вторыми на международном ИТ-конкурсе

Школьники Бурятии стали вторыми на международном ИТ-конкурсе
Моя Бурятия,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Ребята – выпускники образовательного центра «Асториум»

Школьники Бурятии стали призёрами международного конкурса «AI Challenge 2024». Это конкурс по искусственному интеллекту для молодёжи, проходящий при поддержке альянса в сфере искусственного интеллекта. В конкурсе приняли участие 8,5 тысяч детей из 65 стран мира.

- Целью данного конкурса является развитие навыков в области ИИ, получение новых знаний и решение реальных задач технологического бизнеса, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

По итогам четырёх этапов команда «[MLE] ALT», в состав которой вошли обучающиеся 11 класса Бичурской СОШ № 1: Станислав А. и Константин И, заняла второе место на финале конкурса и выиграла 600 000 рублей.

- Команду собирал фактически я. У нас была Ника С. — фронтенд-разработчик из Санкт-Петербурга, с которой мы познакомились в Алабуге; Егор К. — ML-разработчик из Самары; и Ярослав В. из Орла, с которым мы познакомились на программе «Сириус.ИИ», — отметил Константин.

Команда решала задачу, связанную с обработкой отзывов на образовательные курсы и выявление ключевых аспектов, например, позитивных, негативных или нейтральных.

- При написании запроса для обучения нейронной сети мы решили пойти на хитрость и пообещали ей 1 000 000 $, и это сильно повлияло на результаты обучения. Наверное, мы должны ей уже много миллиардов, — поделился Станислав.

Бурятия конкурс IT образование

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