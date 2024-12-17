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В Бурятии выбрали лучших воспитателей спецшкол

В Бурятии выбрали лучших воспитателей спецшкол
Моя Бурятия,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Гран-при выиграла представительница СКОШИ №2 имени Воропаева

С 12 по 13 декабря в Бурятии состоялся VII республиканский конкурс «Лучший воспитатель СКОУ Республики Бурятия – 2024». В конкурсной программе приняли участие воспитатели из 11 специальных (коррекционных) образовательных учреждений региона. Мероприятие прошло на базе Эгитуйской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната.

- Традиционно данный конкурс проводится с целью создания возможностей для самореализации и раскрытия творческого потенциала педагогов, а также поддержки инновационного движения среди работников образования. Конкурс стал площадкой для обмена опытом и совершенствования профессионально-педагогического мастерства воспитателей коррекционных школ, - отметили в пресс-службе министерства образования и науки РБ.

В рамках мероприятия участники продемонстрировали свою методическую компетентность и профессиональный опыт работы через открытые занятия и мастер-классы, а также представили свои творческие разработки. По итогам конкурсных испытаний были определены следующие победители и призёры:
Гран-при - Жамбалов Бальжинима, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №2 им. В.И. Воропаева;
Первое место -Селифонкин Денис, Новобрянская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат;
Второе место -Попова Елена, Селенгинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат;
Третье место: Красовская Светлана, Турунтаевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат.

Кроме того, были учреждены дополнительные номинации:
1. «Сердце отдаю детям» - Нанзатова Ринчима, Эгитуйская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат;
2. «Сохранение культурного наследия» - Дашиева Сэмпэлма, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат;
3. «Креативность» - Серебренникова Татьяна, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида;
4. «Преемственность поколений» - Цыбенжапова Намжилма, Закаменская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»;
5. «Педагогическое мастерство» - Черных Юлия, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 62 III-IV вида»;
6. «Воспитатель-творец» - Посохова Людмила, Иройская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат».
Бурятия конкурс педагогика школа образование

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