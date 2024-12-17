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Студенты Бурятии помогают ветеранам, труженикам тыла и людям с ОВЗ

Студенты Бурятии помогают ветеранам, труженикам тыла и людям с ОВЗ
Моя Бурятия,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В республике стартовал новый сезон патриотической акции

Патриотическая акция «Снежный десант» студенческих отрядов Бурятии начала свою работу. Сезон рассчитан на 2024-2025 года. Первый выезд состоялся в Кабанский район, в сёла Кабанск и Елань.

- В этом сезоне, который мы назвали «Снежный десант 24/25», трудятся 20 бойцов. По традиции запланированы выезды в районы республики и оказание помощи в городе Улан-Удэ, - поделилась Елена Занданова, руководитель БРО МООО «РСО». - Считаю, что наши ребята, несмотря на крепкие морозы, смогут достойно выполнить все задачи акции, ведь девиз отряда «Холод снаружи, огонь внутри».

Бойцы отряда выполнили четыре адресные заявки. Работа заключалась в уборке снега, расколки дров, разгрузки угля.

- Довольна тем, что визиту «Снежного десанта» рады мои подопечные. Бойцы выполнили даже сверх запланированного. Конечно, хотелось бы, чтобы десант приезжал не на один день, а на несколько, чтобы охватить намного больше наших подопечных. Оказать им помощь, улучшить их жизнь, так что надеемся на дальнейшее сотрудничество, - прокомментировала заместитель начальника отдела социальной защиты населения по Кабанскому району Наталья Шадрина.

Помимо оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам, жёнам участников СВО, бойцы отряда посетили Кабанский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Ребятам рассказали об отряде, станцевали «вожатский рэп». В ответ воспитанники продемонстрировали свои таланты: танцы, акробатические движения. На память вручили памятные подарки, сделанные своими руками.

- Патриотическая акция «Снежный десант РСО» впервые появилась в Алтайском крае в 1969 году. В Республике Бурятия отряд работает с 2020 года в зимнее время. Студенты оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, людям с ограниченными возможностями. Это помощь по дому, хозяйству, общение, запись историй о ветеранах, проведение субботников совместно с сельской молодёжью на памятных местах, аллеях славы и места воинских захоронений ветеранов ВОВ; проведением профориентационных лекций, мастер классов, а также организовывает спортивные состязание и концерты, - сообщает министерство социальной защиты населения РБ.
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