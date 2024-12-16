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В Бурятии стартовал конкурс социально-культурных проектов

В Бурятии стартовал конкурс социально-культурных проектов
Моя Бурятия,  Фото:Baikal-daily.ru
Участвовать могут школьники 7-11 классов

В Бурятии проводится республиканский конкурс социально-культурных проектов «Край родной». Целью мероприятия станет поддержание и развитие социальных инициатив школьников 7-11 классов образовательных учреждений среднего общего образования.

- В конкурсе принимают участие проекты, направленные на конкретные социальные изменения в жизни муниципального образования, решение социальных проблем местного сообщества. Проектная деятельность школьников – это опыт успешного участия в общественной жизни своего поселения, - сообщили в Восточно-Сибирском государственном институте культуры.

Проекты могут соответствовать следующим направлениям:
- проекты, направленные на развитие социально-значимой деятельности обучающихся образовательных учреждений среднего общего образования Республики Бурятия;
- проекты, способствующие творческой самореализации обучающихся 7-11 классов образовательных учреждений среднего общего образования Республики Бурятия;
- проекты, направленные на улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании;
- проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, развитие детского спорта и туризма;
- проекты, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, развитие краеведения;
- проекты, направленные на изучение семейной истории, семейных традиций и родословной;
- проекты, направленные на межкультурное взаимодействие;
- программы и проекты, направленные на популяризацию науки и искусства;
- проекты, направленные на профессиональное самоопределение обучающихся 7-11 классов образовательных учреждений среднего общего образования.

Конкурс проектов проводится в два основных этапа. Первый тур – отборочный, он завершится 1 февраля 2025 года. В течение его проекты высылаются по адресу электронной почты: doc991188@yandex.ru. Второй заключительный очный этап состоится 27 февраля 2025 года. Тогда же и пройдёт подведение итогов и награждение победителей.

Возрастное ограничение: 12+.
Бурятия конкурс школа

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