В Бурятии стартовал конкурс социально-культурных проектов

В Бурятии проводится республиканский конкурс социально-культурных проектов «Край родной». Целью мероприятия станет поддержание и развитие социальных инициатив школьников 7-11 классов образовательных учреждений среднего общего образования.- В конкурсе принимают участие проекты, направленные на конкретные социальные изменения в жизни муниципального образования, решение социальных проблем местного сообщества. Проектная деятельность школьников – это опыт успешного участия в общественной жизни своего поселения, - сообщили в Восточно-Сибирском государственном институте культуры.Проекты могут соответствовать следующим направлениям:- проекты, направленные на развитие социально-значимой деятельности обучающихся образовательных учреждений среднего общего образования Республики Бурятия;- проекты, способствующие творческой самореализации обучающихся 7-11 классов образовательных учреждений среднего общего образования Республики Бурятия;- проекты, направленные на улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании;- проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, развитие детского спорта и туризма;- проекты, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, развитие краеведения;- проекты, направленные на изучение семейной истории, семейных традиций и родословной;- проекты, направленные на межкультурное взаимодействие;- программы и проекты, направленные на популяризацию науки и искусства;- проекты, направленные на профессиональное самоопределение обучающихся 7-11 классов образовательных учреждений среднего общего образования.Конкурс проектов проводится в два основных этапа. Первый тур – отборочный, он завершится 1 февраля 2025 года. В течение его проекты высылаются по адресу электронной почты: doc991188@yandex.ru. Второй заключительный очный этап состоится 27 февраля 2025 года. Тогда же и пройдёт подведение итогов и награждение победителей.