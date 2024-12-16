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В Бурятии школьники разыграли «Кубок Победы»

В Бурятии школьники разыграли «Кубок Победы»
Моя Бурятия,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
В республике состоялся республиканский военно-патриотический слёт

На прошлой неделе в Бурятии, на базе Селенгинской школы № 2 прошёл пятый республиканский военно-патриотический слёт «Кубок Победы — 2024» среди учащихся 5-7 классов общеобразовательных учреждений региона. В этом году 18 команд боролись за право быть лучшими в военном деле. Общее количество участников превысило 200 человек.

- Данный слёт играет важную роль в формировании патриотизма, любви к своей малой и большой Родине, а также в укреплении обороноспособности страны во имя процветания нашей любимой России. Участники проявили не только свои физические навыки, но и командный дух, который стал залогом успешного выполнения всех заданий, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

По итогам слёта места распределились следующим образом:
Первое место – республиканская кадетская школа-интернат;
Второе место – средняя общеобразовательная школа № 47 им. И.К. Калашникова г. Улан-Удэ;
Третье место – Новозаганская школа Мухоршибирского района;
Четвёртое место – Новоселенгинская казачья школа-интернат Селенгинского района.

Бурятия школа патриотическое воспитание

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