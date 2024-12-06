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На юге Бурятии работала делегация Восточного военного округа

На юге Бурятии работала делегация Восточного военного округа
Моя Бурятия,  Фото:администрация Кяхтинского района
В Кяхтинском районе побывал замкомандующего войсками ВВО Роман Греков

5 декабря в Кяхтинском районе Бурятии работала большая делегация во главе с заместителем командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе, генерал-лейтенантом Романом Грековым. В состав делегации вошли: заместитель председателя правительства РБ Иван Альхеев, уполномоченный по правам человека в РБ Юлия Жамбалова, заместитель начальника военно-патриотического отдела 36-й общевойсковой армии, подполковник Сергей Оводов, представители филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в РБ и отдела социальной защиты населения по Кяхтинскому району.

Как отметили в районной администрации, Роман Греков принял участие в митинге-акции у бюста Героя России Дмитрия Фаршинёва. Это событие собрало людей, выразивших благодарность и уважение к подвигам героя.

После замкомандующего провёл личный приём семей участников СВО, приехавших из различных уголков Бурятии. В рамках встречи каждое обращение было взято в работу.

В гарнизонном доме офицеров прошла выставка «Волонтёр, волонтёрство — в современной России», которая дала возможность ознакомиться с достижениями волонтёров, их инициативами и оценить вклад в поддержку участников СВО. Завершением дня стал концерт ансамбля Восточного военного округа «Мы есть мы».

Денежными сертификатами на 10 тысяч рублей были награждены четыре центральных волонтёрских штаба. Также благодарственными письмами отметили волонтёров за добрые поступки, активную гражданскую позицию, неравнодушие, отзывчивость и самоотдачу.

Бурятия Кяхтинский район ВВО

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