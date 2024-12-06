В День добровольца волонтёры помогали коммунальщикам Улан-Удэ разбрасывать песок

Стараются и для себя, и для людей

В столице Бурятии волонтёры помогают сотрудникам коммунальных служб с подсыпкой в Октябрьском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологии и управления совместно с комбинатом по благоустройству чистили тротуарные дорожки от 10 корпуса до 8 корпуса учебного заведения.

А ученики Байкальского колледжа недропользования (БКН) помогали управляющей компании «Софист» и подсыпали придомовые территории, внутриквартальные проезды в центральной части района.

- Все мы каждый день тут ходим, видим, как дворники подсыпают около подъезда территорию, - сказал Артём, студент БКН. - Но скользко везде, и чтобы быстрее всё подсыпать, конечно, мы вызвались помочь.

Кстати, 5 декабря в России отмечается День добровольца. Праздник президент Путин установил в 2017 году. Общественники и активисты Бурятии поздравляют сегодня друг друга в соцсетях. Немало и официальных поздравлений.

Как сообщал «Бйкал-Daily», добровольческое движение поддержали и бойцы Росгвардии.