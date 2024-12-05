Росгвардейцы Бурятии поддерживают добровольческое движение в регионе



















В Баргузине росгвардейцы совместно с неравнодушными жителями региона продолжают участвовать в плетении маскировочных сетей для бойцов, принимающих активное участие в проведении специальной военной операции.



А в посёлке Таксимо сын из многодетной семьи работницы районного подразделения вневедомственной охране четвероклассник Павел отправил посылку с медикаментами, и шерстяными носками и заработанные деньги для мобилизованных на специальную военную операцию, рассказали в пресс-службе ведомства.







В Бурятии личный состав подразделений территориального управления Росгвардии принимает активное участие в добровольческих движениях и благотворительных акциях.В посёлке Багдарин сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на службе, обратили внимание на пожилую женщину, которая пыталась сама наколоть дрова. После окончания дежурства росгвардейцы перетаскали дрова с улицы в ограду, накололи их и сложили в поленницу. Также коллектив оказывает помощь дацану «Даши Даржалин» по благоустройству территории.В рамках акции «Шкатулка храбрости» сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии периодически принимают участие в благотворительной акции по сбору игрушек для детей с онкогематологическими и иными тяжёлыми заболеваниями в Детской республиканской клинической больнице. В качестве подарков росгвардейцы привозят в медицинское учреждение игрушки, выполненные из пластмассы, резины и других материалов, специально пригодные для обработки и дезинфекции.В преддверии Международного дня защиты детей сотрудники УВО Росгвардии навещают по месту жительства паллиативных детей и вручают им подарочные наборы при поддержке предпринимателей и общественников Улан-Удэ.