05 декабря

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Студенты Бурятии стали победителями конкурса МНОЦ «Байкал»

Студенты Бурятии стали победителями конкурса МНОЦ «Байкал»
Моя Бурятия,  Фото:Baikal-daily.ru
Оценивались дипломные работы, выполненные в интересах индустриальных партнёров

2 декабря были подведены итоги конкурса фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области на лучшую выпускную квалификационную работу (дипломный проект), выполненную в интересах индустриальных партнёров межрегионального научно-образовательного центра «Байкал». Участие приняли студенты образовательных организаций высшего профессионального образования Иркутской области и Бурятии.

Как сообщили в пресс-службе министерства образования РБ, всего участвовало 28 студентов выпускных курсов очной формы обучения из вузов, которые входят в состав МНОЦ «Байкал». Приоритетными направлениями тематики выпускных квалификационных работ были: «Комплексная переработка древесины», «Переработка промышленных отходов» и «АгроБиоФармТехнологии».

По результатам оценки комиссии конкурса победителями из Бурятии признаны Диана Бабкина и Владимир Соколов, представляющие Бурятскую сельскохозяйственную академию имени В.Р. Филиппова. Каждый победитель получит стипендию в размере 30 000 рублей.

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