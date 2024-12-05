Студенты Бурятии стали победителями конкурса МНОЦ «Байкал»

2 декабря были подведены итоги конкурса фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области на лучшую выпускную квалификационную работу (дипломный проект), выполненную в интересах индустриальных партнёров межрегионального научно-образовательного центра «Байкал». Участие приняли студенты образовательных организаций высшего профессионального образования Иркутской области и Бурятии.Как сообщили в пресс-службе министерства образования РБ, всего участвовало 28 студентов выпускных курсов очной формы обучения из вузов, которые входят в состав МНОЦ «Байкал». Приоритетными направлениями тематики выпускных квалификационных работ были: «Комплексная переработка древесины», «Переработка промышленных отходов» и «АгроБиоФармТехнологии».По результатам оценки комиссии конкурса победителями из Бурятии признаны Диана Бабкина и Владимир Соколов, представляющие Бурятскую сельскохозяйственную академию имени В.Р. Филиппова. Каждый победитель получит стипендию в размере 30 000 рублей.