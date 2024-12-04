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В Бурятии рассказали о ситуации с жителями региона с ОВЗ

В Бурятии рассказали о ситуации с жителями региона с ОВЗ
Моя Бурятия,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В республике помощь оказывают более 76 тысячам людей с ограниченными возможностями

3 декабря во всём мире отмечался Международный день инвалидов. По случаю важной даты в министерстве социальной защиты Бурятии рассказали о мерах государственной поддержки этой категории населения в республике.

Так, в регионе по состоянию на 1 декабря мерами государственной поддержки были охвачены 76 653 жителя Бурятии с ограниченными возможностями, из них 34 282 проживают в городе Улан-Удэ. Детей с инвалидностью в республике – 6 543 ребёнка.

Вместе с тем, в стационарных учреждениях социального обслуживания находятся 2217 человек, в негосударственных домах-интернатах – 207 людей с инвалидностью.

В 2012 году постановлением правительства Бурятии в республике образован совет по делам инвалидов. Среди его задач: рассмотрение проблем этой категории граждан, координация деятельности органов исполнительной власти и общественных организаций для разработки предложений по формированию и проведению государственной политики в области профилактики инвалидности, реабилитации инвалидов и содействия выполнению соответствующих программ, планов и мероприятий.

- В Бурятии осуществляется квотирование рабочих мест для инвалидов. Так, в 2023 году минсоцзащиты республики установлено 2193 квотных мест для трудоустройства инвалидов в 720 организациях. Трудоустроено в данные рабочие места 1884 человека с инвалидностью – это 86 % от установленных квот. На 2024 год ведомством установлено 2397 квотных мест для трудоустройства инвалидов в 745 организациях, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Напомню, в 2022 году были внесены изменения в законодательство о квотировании. Работодатели заключали соглашения с общественными объединениями инвалидов для трудоустройства инвалида на любое рабочее место в счёт квоты. В 2023 году было заключено 15 соглашений на 95 рабочих мест. Созданию доступной среды и квотированию рабочих мест необходимо уделять самое пристальное внимание, включать вопросы трудоустройства в комплексный план реабилитации участников СВО, ставших инвалидами вследствие военной травмы.

Для поддержки, развития и демонстрации творческого потенциала маломобильных людей, творческих организаций и коллективов граждан с ограниченными возможностями здоровья с 2014 года в Бурятии проводится республиканский конкурс «Родники творчества». Это позволяет социокультурно реабилитировать и интегрировать людей с инвалидностью в общество, активно вовлекать их в культурную жизнь.

В республике ежегодно утверждается план мероприятий, которые проводятся в рамках Международного дня инвалидов. Так, руководители экспертных составов, руководители бюро медико-социальной экспертизы организуют часы открытых дверей по всем вопросам: реабилитации и разработке ИПР, обеспечению техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями; определения группы инвалидности без срока переосвидетельствования.

Во всех районах республики при содействии органов соцзащиты будет организована работа общественных приёмных для оказания инвалидам консультационной помощи по правовым и социальным вопросам, состоятся выезды мобильных бригад, люди с ограниченными возможностями побывают в театрах, на концертах, тематических вечерах.

Бурятия инвалиды социальная защита населения

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