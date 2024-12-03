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В Бурятии лесники защищают планы тушения пожаров

В Бурятии лесники защищают планы тушения пожаров
Моя Бурятия,  Фото:РАЛХ
Вовсю идёт подготовка к новому пожароопасному сезону

В Бурятии полным ходом идёт подготовка к пожароопасному сезону 2025 года. Ежегодно каждое лесничество предоставляет к защите свой план по борьбе с лесными пожарами.

Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, в документ входит перечень мероприятий по профилактике и непосредственному устранению возгораний. Прописывается общая характеристика лесов на закреплённой территории, распределение площади участковых лесничеств по классам природной пожарной опасности, противопожарное обустройство, плановое количество сотрудников, пожарной техники и оборудования.

- План тушения - это конкретное руководство к действию. В документе содержится общая характеристика лесов, информация о мерах противопожарного обустройства лесов и об организации мониторинга леса. В плане устанавливаются перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств предупреждения и тушения лесных пожаров на соответствующей территории, порядок привлечения и использования таких средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах, - рассказал начальник отдела охраны, защиты лесов агентства лесного хозяйства Пётр Будунов.

После утверждения планов тушения на территории соответствующих лесничеств агентством лесного хозяйства будет сформирован сводный план тушения лесных пожаров на территории Бурятии.

Защита планов необходима для проработки возможных проблем и понимания реальных возможностей лесников. 
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