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В Бурятии повысили безопасность дорог в Улан-Удэнской агломерации

В Бурятии повысили безопасность дорог в Улан-Удэнской агломерации
Моя Бурятия,  Фото:минтранс Бурятии

В рамках реализации нацпроекта

В Улан-Удэнской городской агломерации подвели предварительные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает минтранс Бурятии.

В 2024 году масштабный ремонт провели на местных дорогах в Тарбагатайском, Иволгинском, Заиграевском районах и городе Улан-Удэ. Всего привели в нормативное состояние около 13 км. Дорожники не только отремонтировали покрытие, но и обустроили улицы. Для повышения уровня безопасности были установлены светофоры, барьерное и перильное ограждение, освещение, знаки, устроены остановочные пункты, пешеходные переходы, искусственные дорожные неровности, тротуары и нанесена разметка.

- Дороги, вошедшие в ремонтную кампанию, имеют высокую социальную значимость, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии. - Они ведут к школам, детским садам, медицинским учреждениям, местам туристического притяжения, по ним проходят маршруты общественного транспорта, и, наша основная задача, как и задача нацпроекта, сделать дороги безопаснее для всех участников дорожного движения, а достигается это за счёт обустройства.

Всего для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Улан-Удэнской агломерации устроили:

- 2,7 км стационарного уличного освещения;
- 1789 дорожных знаков;
- 7,3 км барьерного ограждения;
- 7,9 км пешеходного ограждения;
- 38 светофоров;
- 19,6 км тротуаров;
- 47 пешеходных переходов;
- 24 остановочных пункта;
- 14 искусственных дорожных неровностей.

Положительные примеры

В селе Верхняя Иволга, отремонтировали улицу Центральную. Гравийную дорогу заасфальтировали, устроили тротуары, пешеходные переходы, искусственные неровности, установили уличное освещение, нанесли разметку. Вблизи детского сада и ФАПа на пешеходном переходе появились светофоры Т-7 (светодиодный - ред.).

В селе Тарбагатай отремонтировали сразу четыре центральных улицы. Дорожники устроили тротуары общей протяжённостью около 6 км, установили более 280 дорожных знаков.

В Заиграеве по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновили улицу Серова. Здесь вблизи социально-значимых объектов организовали 7 парковок и стоянок, отремонтировали более 300 м тротуаров, обновили остановку общественного транспорта.

В Улан-Удэ в ремонтную кампанию вошли 11 участков городских магистралей. Одна из самых загруженных – улица Бабушкина. Работы проводятся в два этапа – в 2024 и 2025 годах. Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году успешно завершён первый этап. Дорожники обустроили дополнительную, четвертую полосу для транспорта. Для безопасности дорожного движения на перекрестке Бабушкина и Терешковой установили делиниаторы. Отремонтировали трамвайную остановку: увеличили посадочную площадку почти на 16 метров - до 46, и установили павильон с навесом и со стеной из прозрачного пластика. На автобусной остановке также установили удобный павильон для пассажиров.

Работа по приведению региональных местных дорог республики в нормативное состояние продолжится и в 2025 году, пообещали в минтрансе республики.

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